Число судебных споров с ГНС сократилось почти на 20%: новых дел стало на треть меньше

Количество дел в судах по искам в органы налоговой службы в этом году сократилось почти на 20% — до более 49 тыс. против 61 тыс. в прошлом году. Новых споров стало более чем на 30% меньше.

Как пишет Dilo, об этом сообщила Государственная налоговая служба.

С начала года в судах было открыто 10,1 тыс. новых дел, связанных с ГНС. За аналогичный период в прошлом году их было более 14,6 тыс.

Наибольшее сокращение зафиксировали в спорах по работе системы мониторинга оценки рисков (СМКОР). Количество новых дел уменьшилось с 7,5 до 4,2 тысячи, то есть примерно на 44%.

Также стало меньше дел об обжаловании решений о рисковости плательщиков. В этом году было открыто 173 таких дела против 379 в прошлом году.

Общее количество дел по рисковости плательщиков, находящихся на рассмотрении в судах разных инстанций, сократилось с 1,4 тыс. до 1,1 тыс.

Уменьшение количества судебных споров означает меньше затрат времени и ресурсов, как для бизнеса, так и для налоговой службы. В ГНС связывают динамику с сокращением количества блокировок налоговых накладных, изменениями в работе с рисками и коммуникацией с плательщиками.

По данным ГНС, служба также анализирует судебную практику и причины возникновения споров, чтобы изменять подходы к администрированию и налоговому контролю.

Напомним, в августе Кабмин одобрил законопроект, изменяющий процедуру обжалования решений налоговых органов. Плательщикам предлагают разрешить обжаловать также действия и бездействие налоговой, а срок для обжалования большинства решений увеличить с 10 рабочих до 30 календарных дней.