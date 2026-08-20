Фальсифікат: які продукти харчування підробляють найчастіше та на що звертати увагу при купівлі в магазині

В Україні масово підробляють продукти, використовуючи замість натуральних компонентів більш дешеві замінники. Найбільше неякісного товару – серед молочної продукції та ковбасних виробів.

Як пише Delo.ua, про це розповів УНІАН директор Союзу споживачів України Максим Несміянов.

Які продукти підробляють найчастіше

"Масово у нас підробляють саме молочку – сметану, сири кисломолочні, сири. Також ковбасні вироби – оці дві групи товарів найбільше підробляють", – наголошує експерт.

За його словами, більшість таких харчів – фальсифікат, зі зміненим складом та властивостями продукту. Його виготовляють здебільшого в Україні.

"Вони склад міняють: молочний на рослинний, якщо це масло або сир. Ковбасу не вищого ґатунку, а першого роблять. Тобто менше м'яса, більше різних добавок" – розповідає Несміянов.

Щодо частки шахрайських товарів на ринку, то він зазначає, що конкретні цифри важко назвати, але масштаби можуть бути значними.

"Я не знаю, що в Європі, а в Україні – до 30% легко. Дивлячись, яка категорія товару. Може бути все підряд, все це треба перевіряти. Як порахувати відсоток? Була в нас історія, що я сметану перевірив, і уся сметана із п'яти зразків вийшла або підробка, або фальсифікат, або незрозуміло що. Але це не показник, що 100% сметани в Україні підроблено", – пояснює Несміянов.

Як не натрапити на підробку в магазин

Експерт зауважує, що хоча без лабораторного аналізу відрізнити харчові підробки від справжніх продуктів доволі складно, є низка порад, які зменшують ризики для покупці.

"Головний індикатор – ціна. Ковбасні вироби мають коштувати умовно від 300 з копійками гривень кілограм. Якщо молочка – то вона не може бути дешевою, безкоштовною. Умовно, сметана, яка продається 350 грамів за менше ніж 50 гривень, вже для мене під питанням. Тільки якщо це уцінка або якась акція велика", – підкреслює Несміянов.

Він додає, що роль відіграє також і місце покупки.

"На ринках у вас шансів набагато більше – в рази, будемо чесні. В торговельних мережах менше – там вони якщо і допускають таких виробників, то невелику кількість все одно", – зазначає експерт.

Раніше повідомлялося, що українці масово купують підробки одягу та парфумів через нездатність розпізнати копію.