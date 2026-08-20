- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Фальсифікат: які продукти харчування підробляють найчастіше та на що звертати увагу при купівлі в магазині
В Україні масово підробляють продукти, використовуючи замість натуральних компонентів більш дешеві замінники. Найбільше неякісного товару – серед молочної продукції та ковбасних виробів.
Як пише Delo.ua, про це розповів УНІАН директор Союзу споживачів України Максим Несміянов.
Які продукти підробляють найчастіше
"Масово у нас підробляють саме молочку – сметану, сири кисломолочні, сири. Також ковбасні вироби – оці дві групи товарів найбільше підробляють", – наголошує експерт.
За його словами, більшість таких харчів – фальсифікат, зі зміненим складом та властивостями продукту. Його виготовляють здебільшого в Україні.
"Вони склад міняють: молочний на рослинний, якщо це масло або сир. Ковбасу не вищого ґатунку, а першого роблять. Тобто менше м'яса, більше різних добавок" – розповідає Несміянов.
Щодо частки шахрайських товарів на ринку, то він зазначає, що конкретні цифри важко назвати, але масштаби можуть бути значними.
"Я не знаю, що в Європі, а в Україні – до 30% легко. Дивлячись, яка категорія товару. Може бути все підряд, все це треба перевіряти. Як порахувати відсоток? Була в нас історія, що я сметану перевірив, і уся сметана із п'яти зразків вийшла або підробка, або фальсифікат, або незрозуміло що. Але це не показник, що 100% сметани в Україні підроблено", – пояснює Несміянов.
Як не натрапити на підробку в магазин
Експерт зауважує, що хоча без лабораторного аналізу відрізнити харчові підробки від справжніх продуктів доволі складно, є низка порад, які зменшують ризики для покупці.
"Головний індикатор – ціна. Ковбасні вироби мають коштувати умовно від 300 з копійками гривень кілограм. Якщо молочка – то вона не може бути дешевою, безкоштовною. Умовно, сметана, яка продається 350 грамів за менше ніж 50 гривень, вже для мене під питанням. Тільки якщо це уцінка або якась акція велика", – підкреслює Несміянов.
Він додає, що роль відіграє також і місце покупки.
"На ринках у вас шансів набагато більше – в рази, будемо чесні. В торговельних мережах менше – там вони якщо і допускають таких виробників, то невелику кількість все одно", – зазначає експерт.
Раніше повідомлялося, що українці масово купують підробки одягу та парфумів через нездатність розпізнати копію.