Біснес просить відкласти запровадження Техрегламенту для колісних транспортних засобів

Європейська Бізнес Асоціація закликає перенести набрання чинності Технічного регламенту щодо колісних транспортних засобів на 1 січня 2028 року через неготовність електронного реєстру.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба ЄБА.

Новий Технічний регламент затвердження конструкції колісних транспортних засобів, їхніх складових частин та обладнання має набути чинності 27 вересня 2026 року.

Результат тестування

За результатами тестування бізнес виявив значні технічні недоліки Реєстру сертифікатів та правову невизначеність. Зокрема, у системі відсутнє відображення раніше виданих сертифікатів типу, немає нових електронних форм, автозаповнення та API для масового внесення даних. Крім того, Реєстр не дозволяє шукати документи за VIN-кодом для перевірок митницею та Сервісними центрами МВС.

Ризики для ринку та імпорту

Експерти Автомобільного комітету EBA зазначають, що некоректне застосування норм загрожує блокуванням постачання оригінальних деталей і зупинкою ремонту транспорту. Запуск регламенту в поточному стані може зупинити митне оформлення колісних транспортних засобів та запчастин, унеможливити їх першу державну реєстрацію та скоротити надходження до держбюджету.

Асоціація просить профільні державні органи перенести введення документів у дію до 1 січня 2028 року та повністю узгодити технічні й юридичні питання.

Раніше повідомлялося, що Україна зробила важливий крок на шляху до повноцінного членства в ЄС та укладення так званої Угоди АСАА ("промислового безвізу") у пріоритетних секторах. Кабмін ухвалив постанову, яка запроваджує новий Технічний регламент машин.