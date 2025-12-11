"Промисловий безвіз": в Україні запроваджують новий Технічний регламент машин на основі норм ЄС

Україна зробила важливий крок на шляху до повноцінного членства в ЄС та укладення так званої Угоди АСАА ("промислового безвізу") у пріоритетних секторах. Кабмін ухвалив постанову, яка запроваджує новий Технічний регламент машин.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Документ – не просто оновлення. Він є прямою копією новітнього європейського Регламенту (ЄС) 2023/1230 від 14 червня 2023 року. Це означає, що відтепер українські стандарти безпеки машин та обладнання повністю уніфіковані з європейськими.

Як зауважили в Мінекономіки, запровадження нового технічного регламенту на основі норм ЄС – це передусім сучасні та прозорі вимоги до виробників, спрощені процедури для контролюючих органів і, найголовніше, безпечніша техніка для українських споживачів.

Основні положення

Новий регламент враховує глобальні технологічні зміни, які були абсолютно не відомі в 2013 році, коли приймався старий документ. Основні положення нового регламенту:

встановлюються оновлені правила безпеки для машин та обладнання, у тому числі частково завершених машин і супутньої продукції;

передбачено перехідні положення: продукція, виготовлена за старим регламентом, може певний час перебувати на ринку, а чинні документи про відповідність залишатимуться дійсними;

чинний Технічний регламент безпеки машин від 2013 року втрачає силу.

Для бізнесу передбачені "м'які" перехідні положення. Продукція, виготовлена за старими нормами, може певний час перебувати на ринку, а вже видані документи про відповідність залишатимуться дійсними. Також внесено необхідні зміни до інших урядових постанов для повного узгодження з новими європейськими нормами.

Як підкреслив заступник міністра Віталій Кіндратів: "Цей документ відкриває новий етап у розвитку української промисловості. Ми не лише підвищуємо стандарти безпеки, а й створюємо умови, щоб забезпечити вільне постачання нашої техніки на європейські ринки. Це сигнал для бізнесу: правила зрозумілі, вони узгоджені з ЄС і працюють на майбутнє".

Коли запрацюють нові правила?

Новий регламент комплексно регулює питання безпеки для всіх видів машин, обладнання, а також частково завершених машин і супутньої продукції.

Нові правила почнуть діяти з 20 січня 2027 року. Ця дата синхронізована із запуском європейського Регламенту (ЄС) 1230/2023.

Прийняття цього регламенту стало результатом тісної роботи з Європейською Комісією. Документ було визначено як пріоритетний під час скринінгу розділу "Вільний рух товарів", який відбувався у березні 2025 року у Брюсселі.

Нагадаємо,у лютому повідомлялося, що Україна та ЄС активно працюють над розширенням доступу українських товарів на європейський ринок.