"Промышленный безвиз": в Украине вводится новый Технический регламент машин на основе норм ЕС

Украина сделала важный шаг на пути к полноценному членству в ЕС и заключению так называемого Соглашения АСАА ("промышленного безвиза") в приоритетных секторах. Кабмин принял постановление, вводящее новый Технический регламент машин.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Документ – не просто обновление. Он является прямой копией нового Европейского Регламента (ЕС) 2023/1230 от 14 июня 2023 года. Это означает, что теперь украинские стандарты безопасности машин и оборудования полностью унифицированы с европейскими.

Как отметили в Минэкономики, введение нового технического регламента на основе норм ЕС – это, прежде всего, современные и прозрачные требования к производителям, упрощенные процедуры для контролирующих органов и, самое главное, более безопасная техника для украинских потребителей.

Основные положения

Новый регламент учитывает глобальные технологические изменения, совершенно не известные в 2013 году, когда принимался старый документ. Основные положения нового регламента:

устанавливаются обновленные правила безопасности машин и оборудования, в том числе частично завершенных машин и сопутствующей продукции;

предусмотрены переходные положения: продукция, изготовленная по старому регламенту, может определенное время находиться на рынке, а действующие документы о соответствии будут оставаться действительными;

действующий Технический регламент безопасности машин с 2013 года теряет силу.

Для бизнеса предусмотрены "мягкие" переходные положения. Продукция, изготовленная по старым нормам, может находиться на рынке, а уже выданные документы о соответствии будут оставаться действительными. Также внесены необходимые изменения в другие правительственные постановления для полного согласования с новыми европейскими нормами.

Как подчеркнул заместитель министра Виталий Киндратов: "Этот документ открывает новый этап в развитии украинской промышленности. Мы не только повышаем стандарты безопасности, но и создаем условия, чтобы обеспечить свободную поставку нашей техники на европейские рынки. Это сигнал для бизнеса: правила понятны, они согласованы с ЕС и работают на будущее".

Когда заработают новые правила?

Новый регламент комплексно регулирует вопросы безопасности всех видов машин, оборудования, а также частично завершенных машин и сопутствующей продукции.

Новые правила начнут действовать с 20 января 2027 года. Эта дата синхронизирована с запуском Европейского Регламента (ЕС) 1230/2023.

Принятие этого регламента явилось результатом тесной работы с Европейской Комиссией. Документ был определен как приоритетный во время скрининга раздела "Свободное движение товаров", который проходил в марте 2025 года в Брюсселе.

Напомним, в феврале сообщалось, что Украина и ЕС активно работают над расширением доступа украинских товаров на европейский рынок.