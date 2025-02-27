Расширение доступа украинских товаров на европейский рынок: основные направления сотрудничества

Украина и ЕС активно работают по расширению доступа украинских товаров на европейский рынок.

Об этом заявил заместитель министра экономики Украины – торговый представитель Украины Тарас Качка, информирует Минэкономики.

О направлениях работы

Усилия сосредоточены на нескольких ключевых направлениях работы.

Одним из главных вызовов для Украины является механизм углеродной корректировки импорта (CBAM), введенный ЕС. Украина ведет переговоры о временном исключении из-под его действия до завершения войны и восстановления экономики.

Кроме того, рассматривается возможность применения декларативного подхода, позволяющего отчитываться о выбросах без необходимости платить соответствующие платежи, что критически важно для сохранения конкурентоспособности украинских производителей.

Тарас Качка отметил, что благодаря отсрочке полного запуска механизма до 2027 года у Украины больше времени для переговоров.

Кроме того, одним из важных направлений работы является подготовка к подписанию соглашения о промышленном безвизе (ACAA). Ведется активная работа по расширению этого соглашения на большее количество товаров, что позволит охватить до 80% промышленного экспорта в Европейский Союз. Тарас Качка отметил, что есть цель подписать Соглашение уже в этом году.

Заместитель министра экономики Андрей Телюпа подчеркнул важность государственных программ поддержки производителей в рамках политики "Сделано в Украине" для интеграции Украины в европейское экономическое пространство.

Со своей стороны, Европа сосредотачивается на создании стратегически автономной промышленности, и у Украины есть потенциал стать важным партнером в этом процессе, используя свои производственные возможности.

Напомним, предыдущий польский министр сельского хозяйства Роберт Телус заявлял, что Польша никогда не пустит Украину в Евросоюз, если не будет решен вопрос экспорта зерна, поскольку польское сельское хозяйство никогда не победит украинское АПК.