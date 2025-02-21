Украина приближает законодательство в сфере морского транспорта к стандартам ЕС

Стремление Украины к европейской интеграции выдвигает новые требования к транспортному сектору, в частности, к сфере морского транспорта. Уже стартовал скрининг украинского законодательства в этой сфере.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Отмечается, что заместитель министра развития общин и территорий Андрей Кашуба принял участие во встрече с представителями директоратов Еврокомиссии по мобильности и транспорту (DG Move) и соседства и переговоров о расширении (DG Near).

В ведомстве отмечают, что прескрининг является одним из ключевых этапов переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Как сообщается, во время встречи рассмотрели директивы и законодательные акты по:

торгового мореходства и судоходства на внутренних водных путях;

минимальные санитарно-гигиенические требования и требования для улучшения медицинского обслуживания на борту судов;

минимального уровня подготовки моряков;

надзора за соблюдением морского законодательства Украины и международных договоров в сфере торгового мореходства на морских судах;

общие правила и стандарты для организаций, осуществляющих проверку и осмотр судов, а также для соответствующей деятельности морских администраций.

В скором времени Украина получит рекомендации от европейских партнеров, что будет способствовать дальнейшей адаптации украинского законодательства в сфере морского транспорта к европейским нормам.

"Морской транспорт остается основным каналом международной торговли Украины. К полномасштабному вторжению он обеспечивал до 70% экспорта, в том числе 90% поставок продовольствия. Это подчеркивает критическую роль Украины в глобальной продовольственной безопасности. С начала полномасштабного вторжения мы прилагаем максимум усилий, чтобы все морские порты — все морские.

Он добавил, что Украина неизменно предоставляет приоритет соблюдению своих обязательств по международным соглашениям, включенным в законодательную базу ЕС.