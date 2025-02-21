Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,73

+0,05

EUR

43,55

+0,08

Наличный курс:

USD

41,76

41,71

EUR

43,93

43,75

Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина приближает законодательство в сфере морского транспорта к стандартам ЕС

Украина приближает законодательство в сфере морского транспорта к стандартам ЕС
Фото: facebook.com/Ministry.for.development

Стремление Украины к европейской интеграции выдвигает новые требования к транспортному сектору, в частности, к сфере морского транспорта. Уже стартовал скрининг украинского законодательства в этой сфере.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Отмечается, что заместитель министра развития общин и территорий Андрей Кашуба принял участие во встрече с представителями директоратов Еврокомиссии по мобильности и транспорту (DG Move) и соседства и переговоров о расширении (DG Near).

В ведомстве отмечают, что прескрининг является одним из ключевых этапов переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Как сообщается, во время встречи рассмотрели директивы и законодательные акты по:

  • торгового мореходства и судоходства на внутренних водных путях;
  • минимальные санитарно-гигиенические требования и требования для улучшения медицинского обслуживания на борту судов;
  • минимального уровня подготовки моряков;
  • надзора за соблюдением морского законодательства Украины и международных договоров в сфере торгового мореходства на морских судах;
  • общие правила и стандарты для организаций, осуществляющих проверку и осмотр судов, а также для соответствующей деятельности морских администраций.

В скором времени Украина получит рекомендации от европейских партнеров, что будет способствовать дальнейшей адаптации украинского законодательства в сфере морского транспорта к европейским нормам.

"Морской транспорт остается основным каналом международной торговли Украины. К полномасштабному вторжению он обеспечивал до 70% экспорта, в том числе 90% поставок продовольствия. Это подчеркивает критическую роль Украины в глобальной продовольственной безопасности. С начала полномасштабного вторжения мы прилагаем максимум усилий, чтобы все морские порты — все морские.

Он добавил, что Украина неизменно предоставляет приоритет соблюдению своих обязательств по международным соглашениям, включенным в законодательную базу ЕС.

Автор:
Светлана Манько