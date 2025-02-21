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Україна наближає законодавство у сфері морського транспорту до стандартів ЄС

Україна наближає законодавство у сфері морського транспорту до стандартів ЄС
Фото: facebook.com/Ministry.for.development

Прагнення України до європейської інтеграції висуває нові вимоги до транспортного сектору, зокрема до галузі морського транспорту. Вже стартував пре-скринінг українського законодавства у цій сфері.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Зазначається, що заступник міністра розвитку громад та територій Андрій Кашуба взяв участь у зустрічі з представниками директоратів Єврокомісії з мобільності й транспорту (DG Move) та питань сусідства і переговорів про розширення (DG Near). 

У відомстві зауважують, що пре-скринінг є одним із ключових етапів переговорів про вступ України до ЄС.

Як повідомляється, під час зустрічі розглянули директиви та законодавчі акти щодо:

  • торговельного мореплавства та судноплавства на внутрішніх водних шляхах; 
  • мінімальних санітарно-гігієнічних вимог та вимог для покращення медичного обслуговування на борту суден; 
  • мінімального рівня підготовки моряків;
  • нагляду за дотриманням морського законодавства України та міжнародних договорів у сфері торговельного мореплавства на морських суднах;
  • загальних правил та стандартів для організацій, які здійснюють перевірку та огляд суден, а також для відповідної діяльності морських адміністрацій.

Незабаром Україна отримає рекомендації від європейських партнерів, що сприятиме подальшій адаптації українського законодавства у сфері морського транспорту до європейських норм.

"Морський транспорт залишається основним каналом міжнародної торгівлі України. До повномасштабного вторгнення він забезпечував до 70% експорту, зокрема 90% постачання продовольства. Це підкреслює критичну роль України у глобальній продовольчій безпеці. З початку повномасштабного вторгнення ми докладаємо максимум зусиль, щоб усі морські порти працювали безперебійно", - наголосив Кашуба.

Він додав, що Україна незмінно надає пріоритет дотриманню своїх зобов’язань за міжнародними угодами, що включені до законодавчої бази ЄС. 

Автор:
Світлана Манько