Моряки можуть отримати кваліфікаційні документи моряка через "Дію" в Ізмаїлі

Сервіс отримання кваліфікаційних документів для моряків через портал "Дія" розширив свою географію – відтепер готові документи можна отримати у місті Ізмаїл.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Сервісний центр у цьому місті користується великим попитом: за час його роботи тут було надано понад 20 000 послуг.

Як отримати документи в Ізмаїлі

Для того, щоб отримати готові кваліфікаційні документи, необхідно:

Під час подання онлайн-заяви на порталі "Дія" обрати пункт отримання Моррічсервіс – Ізмаїл;

Дочекатися повідомлення про готовність документа;

Завітати за адресою: м. Ізмаїл, вул. Свято-Нікольська, 50.

Послуга є платною, оплату можна здійснити безпосередньо у приміщенні сервісного центру.

Де ще можна отримати документи

Окрім Ізмаїла, отримати готові кваліфікаційні документи моряка, оформлені через портал "Дія", можна також у:

Києві – в Адміністрації судноплавства та ДП "Моррічсервіс".

Одесі – у сервісному центрі "Моррічсервіс".

Згідно з повідомленням, найпопулярнішим пунктом отримання залишається Одеський Моррічсервіс – його обрали 76% заявників. За два місяці тут було видано 2818 електронних документів, оформлених через "Дію", та 1494 паперових документи.

Можливість отримання документів уповноваженою особою

Ще у жовтні 2024 року для моряків з’явилася можливість обирати особу, яка може отримати документи замість них. За чотири місяці цією послугою скористалися понад 4000 осіб. В Ізмаїлі ця функція також буде доступною.

Щоб уповноважена особа могла отримати документи, їй необхідно мати лист із QR-кодом від порталу "Дія" (на будь-якому гаджеті або в роздрукованому вигляді), інші необхідні документи (паспорт, довіреність тощо). При цьому нотаріальне завірення не потрібне.

Цифровізація дипломування моряків

На порталі "Дія" також доступні такі послуги для моряків як подача заяви на присвоєння або підтвердження кваліфікації, запис на комп’ютерне тестування CES 6.0 (доступне в Україні та Польщі), а також - подання скарги у разі відмови в отриманні документа.

Зазначається,що цифровізація процесу дипломування дозволяє знизити корупційні ризики та втричі пришвидшує отримання документів.

Завдяки зручним онлайн-процедурам майже кожен другий український моряк вже користується послугами дипломування через портал "Дія".

Нагадаємо, на "Дії" для моряків рядового складу з'явилася можливість отримати кваліфікаційні документи, що підтверджують професійну підготовку та право працювати на суднах у національних та міжнародних водах.