Розширення доступу українських товарів на європейський ринок: основні напрямки співпраці

Україна та ЄС активно працюють над розширенням доступу українських товарів на європейський ринок.

Про це заявив заступник міністра економіки України - торговий представник України Тарас Качка, інформує Мінекономіки.

Про напрямки роботи

Наразі зусилля зосереджені на кількох ключових напрямках роботи.

Одним із головних викликів для України є механізм вуглецевого коригування імпорту (CBAM), запроваджений ЄС. Україна веде переговори про тимчасове виключення з-під його дії до завершення війни та відновлення економіки.

Крім того, розглядається можливість застосування декларативного підходу, що дозволить звітувати про викиди без необхідності сплачувати відповідні платежі, що критично важливо для збереження конкурентоспроможності українських виробників.

Тарас Качка зазначив, що завдяки відтермінуванню повного запуску механізму до 2027 року Україна має більше часу для перемовин.

Крім цього, одним із важливих напрямків роботи є підготовка до підписання угоди про промисловий безвіз (ACAA). Ведеться активна робота над розширенням цієї угоди на більшу кількість товарів, що дозволить охопити до 80% промислового експорту до Європейського Союзу. Тарас Качка зазначив, що є мета підписати Угоду вже цього року.

Заступник міністра економіки Андрій Телюпа підкреслив важливість державних програм підтримки виробників в рамках політики "Зроблено в Україні" для інтеграції України в європейський економічний простір.

Зі свого боку, Європа зосереджується на створенні стратегічно автономної промисловості, і Україна має потенціал стати важливим партнером у цьому процесі, використовуючи свої виробничі можливості.

Нагадаємо, попередній польський міністр сільського господарства Роберт Телус заявляв, що Польща ніколи не пустить Україну до Євросоюзу, якщо не буде вирішено питання експорту зерна, так як польське сільське господарство ніколи не переможе українське АПК.