В Україні викрили підпільне виробництво одягу відомих світових брендів: як працювала схема

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ліквідували масштабне виробництво та збут підробленої продукції відомих світових брендів. Організатору та сімом спільникам уже повідомлено про підозру через контрафакт на суму понад 98 мільйонів гривень.

Про це пише Dilo з посиланням на Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Організація схеми

За даними слідства, протиправну діяльність у серпні 2025 року налагодив підприємець із міста Буськ, що на Золочівщині. До незаконного бізнесу він залучив дружину та ще шістьох спільників, розподіливши між ними обов'язки.

Двоє учасників керували швейними цехами, де шили одяг та нашивали фейкові етикетки Moncler, інші транспортували матеріали й готові товари.

Продукцію продавали через офлайн-магазин у Львові, а також активно просували в Instagram, Telegram, на маркетплейсі Prom.ua та через власний інтернет-магазин.

Ще один спільник у власній друкарні виготовляв підроблені цінники та бирки. Крім одягу, угруповання збувало підроблену електроніку під виглядом техніки Apple — навушники та годинники.

Масштабні обшуки

Під час слідчих дій правоохоронці провели обшуки у швейних цехах, магазинах, на складах та за місцем проживання фігурантів. Силовики вилучили великі партії контрафакту, обладнання для пошиття та поліграфічні матеріали.

Учасникам угруповання інкримінують незаконне використання торговельних знаків, вчинене організованою групою, що завдало масштабних збитків (ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України).

Пособнику оголошено підозру за співучасть, а організатору — додатково за продаж підробленої електроніки.

Раніше у Києві детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) припинили незаконну діяльність групи осіб, які організували схему виготовлення та збуту фальсифікованих алкогольних напоїв без відповідних дозвільних документів.