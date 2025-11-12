БЕБ викрило підпільний цех алкоголю в Києві: вилучено фальсифікату на 1,6 млн грн

У Києві детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) припинили незаконну діяльність групи осіб, які організували схему виготовлення та збуту фальсифікованих алкогольних напоїв без відповідних дозвільних документів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Бюро економічної безпеки (БЕБ).

За даними слідства, група осіб налагодила виробництво підробного алкоголю та його реалізацію через торговельні точки на території столиці, завдаючи шкоди здоров'ю громадян та державному бюджету.

У ході санкціонованих обшуків за місцями здійснення незаконної діяльності детективи виявили та вилучили:

Обладнання для масового виготовлення алкоголю.

Майже 13 900 літрів готової фальсифікованої алкогольної продукції.

1 800 літрів етилового спирту, який використовувався для виробництва.

Чорнову бухгалтерію, мобільні телефони та комп’ютерну техніку, що містять докази протиправної діяльності.

Орієнтовна вартість усієї вилученої фальсифікованої продукції, сировини та обладнання становить понад 1,6 млн грн.

Досудове розслідування здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування підакцизних товарів) та ч. 1 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Наразі призначено відповідні судові експертизи. Детективи БЕБ продовжують встановлювати повне коло осіб, причетних до організації та функціонування цієї незаконної схеми.

