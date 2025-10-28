На Одещині викрили мережу, яка продавала підробки всесвітньовідомих спортивних брендів

В Одеській області правоохоронці припинили діяльність групи осіб, яка організувала незаконний продаж одягу, взуття та аксесуарів під виглядом всесвітньовідомих спортивних брендів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужби Бюро економічної безпеки (БЕБ)

Схема діяла через мережу спортивних магазинів, а також активно використовувала онлайн-канали для збуту контрафактної продукції по всій Україні.

Як працювала схема

Розслідування розпочалося після звернення представника компанії-правовласника торгової марки, який повідомив про незаконне використання логотипу відомого спортивного одягу, що завдавало значної шкоди бренду.

Детективи БЕБ встановили, що фігуранти організували роботу цілої мережі магазинів у Одеській, Миколаївській та Вінницькій областях. У цих точках, а також через соціальні мережі та застосунки, покупці могли вільно придбати підроблені кросівки, спортивні костюми, рюкзаки та інші аксесуари. Замовлення відправлялися поштою, а кошти від продажу акумулювалися на спеціальному банківському рахунку.

Результати обшуків

Під час санкціонованих обшуків у магазинах, офісах та складах на території Одеської області детективи Бюро виявили 426,5 тис. грн готівкою, понад 23 тис. одиниць одягу та взуття відомих спортивних брендів, офісну техніку та чорнові записи.

Загальна вартість вилученого становить майже 33,4 млн грн.

Наразі триває досудове розслідування з метою встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення винних до відповідальності за незаконне використання знака для товарів та послуг.

