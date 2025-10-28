В Одесской области разоблачили сеть, которая продавала подделки всемирно известных спортивных брендов

В Одесской области правоохранители прекратили деятельность группы лиц, организовавших незаконную продажу одежды, обуви и аксессуаров под видом всемирно известных спортивных брендов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службы Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Схема действовала через сеть спортивных магазинов, а также активно использовала онлайн-каналы для сбыта контрафактной продукции по всей Украине.

Как работала схема

Расследование началось после обращения представителя компании-правовладельца торговой марки, который сообщил о незаконном использовании логотипа известной спортивной одежды, что наносило значительный ущерб бренду.

Детективы БЭБ установили, что фигуранты организовали работу сети магазинов в Одесской, Николаевской и Винницкой областях. В этих точках, а также через социальные сети и приложения покупатели могли свободно приобрести поддельные кроссовки, спортивные костюмы, рюкзаки и другие аксессуары. Заказы отправлялись по почте, а средства от продажи аккумулировались на специальном банковском счете.

Результаты обысков

В ходе санкционированных обысков в магазинах, офисах и складах на территории Одесской области детективы Бюро обнаружили 426,5 тыс. грн наличными, более 23 тыс. единиц одежды и обуви известных спортивных брендов, офисную технику и черновые записи.

Общая стоимость изъятого составляет около 33,4 млн грн.

В настоящее время идет досудебное расследование с целью установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения виновных к ответственности за незаконное использование знака для товаров и услуг.

