Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,07

+0,07

EUR

48,97

+0,21

Наличный курс:

USD

42,17

42,05

EUR

49,35

49,15

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Одесской области разоблачили сеть, которая продавала подделки всемирно известных спортивных брендов

БЕБ
БЭБ ликвидировало сеть сбыта подделок спортивных брендов / БЄБ

В Одесской области правоохранители прекратили деятельность группы лиц, организовавших незаконную продажу одежды, обуви и аксессуаров под видом всемирно известных спортивных брендов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службы Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Схема действовала через сеть спортивных магазинов, а также активно использовала онлайн-каналы для сбыта контрафактной продукции по всей Украине.

Как работала схема

Расследование началось после обращения представителя компании-правовладельца торговой марки, который сообщил о незаконном использовании логотипа известной спортивной одежды, что наносило значительный ущерб бренду.

Детективы БЭБ установили, что фигуранты организовали работу сети магазинов в Одесской, Николаевской и Винницкой областях. В этих точках, а также через социальные сети и приложения покупатели могли свободно приобрести поддельные кроссовки, спортивные костюмы, рюкзаки и другие аксессуары. Заказы отправлялись по почте, а средства от продажи аккумулировались на специальном банковском счете.

Результаты обысков

В ходе санкционированных обысков в магазинах, офисах и складах на территории Одесской области детективы Бюро обнаружили 426,5 тыс. грн наличными, более 23 тыс. единиц одежды и обуви известных спортивных брендов, офисную технику и черновые записи.

Общая стоимость изъятого составляет около 33,4 млн грн.

В настоящее время идет досудебное расследование с целью установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения виновных к ответственности за незаконное использование знака для товаров и услуг.

Фото 2 — В Одесской области разоблачили сеть, которая продавала подделки всемирно известных спортивных брендов
Фото 3 — В Одесской области разоблачили сеть, которая продавала подделки всемирно известных спортивных брендов
Фото 4 — В Одесской области разоблачили сеть, которая продавала подделки всемирно известных спортивных брендов
Фото 5 — В Одесской области разоблачили сеть, которая продавала подделки всемирно известных спортивных брендов
Фото 6 — В Одесской области разоблачили сеть, которая продавала подделки всемирно известных спортивных брендов
Фото 7 — В Одесской области разоблачили сеть, которая продавала подделки всемирно известных спортивных брендов

Ранее детективы БЭБ в Киевской области, в сотрудничестве с Киевской таможней, разоблачили предпринимателя, организовавшего схему незаконного экспорта мясной продукции в страны Европейского Союза.

Автор:
Татьяна Бессараб