100 тонн курятины на 15,5 млн грн: предприниматель из Киевской области пытался нелегально вывезти мясо в ЕС

Детективы территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Киевской области, в сотрудничестве с Киевской таможней, разоблачили предпринимателя, организовавшего схему незаконного экспорта мясной продукции в страны Европейского Союза.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу БЭБ.

Речь идет о пяти партиях куриного мяса, общий вес которых превысил 100 тонн, а ориентировочная стоимость составила 15,5 миллиона гривен .

Следствие установило, что компания использовала поддельные лицензии для перемещения товара через государственную границу.

Отмечается, что информация, указанная в лицензиях, экспортируемых экспортером во время таможенного оформления, не соответствовала действительности. В частности, изменялись данные о стране назначения или конечном покупателе, чтобы адаптировать документы под конкретную ситуацию.

Детективы БЭБ сообщили о подозрении должностному лицу общества в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 201-3 (перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля) и ч. 4 ст. 358 (использование заведомо подложных документов) Уголовного кодекса Украины.

Обвинительный акт уже направлен в суд. Процессуальное руководство по делу осуществляют прокуроры Киевской областной прокуратуры.

Напомним, с начала 2025 года таможенники зафиксировали 3288 случаев нарушения таможенных правил на общую сумму около 2,9 миллиарда гривен. В рамках 1222 дел о нарушении таможенных правил были временно изъяты предметы правонарушений на сумму 306,5 миллиона гривен.