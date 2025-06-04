100 тонн курятини на 15,5 млн грн: підприємець з Київщини намагався нелегально вивезти м'ясо до ЄС

Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Київській області, у співпраці з Київською митницею, викрили підприємця, який організував схему незаконного експорту м'ясної продукції до країн Європейського Союзу.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу БЕБ.

Йдеться про п’ять партій курячого м’яса, загальна вага яких перевищила 100 тонн, а орієнтовна вартість сягнула 15,5 мільйона гривень.

Слідство встановило, що компанія використовувала підроблені ліцензії для переміщення товару через державний кордон.

Зазначається, що інформація, вказана в ліцензіях, які експортер подавав під час митного оформлення, не відповідала дійсності. Зокрема, змінювалися дані щодо країни призначення чи кінцевого покупця, щоб адаптувати документи під конкретну ситуацію.

Наразі детективи БЕБ повідомили про підозру службовій особі товариства у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-3 (переміщення через митний кордон України поза митним контролем) та ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підроблених документів) Кримінального кодексу України.

Обвинувальний акт вже скеровано до суду. Процесуальне керівництво у справі здійснюють прокурори Київської обласної прокуратури.

Нагадаємо, з початку 2025 року митники зафіксували 3 288 випадків порушення митних правил на загальну суму близько 2,9 мільярда гривень. У рамках 1 222 справ про порушення митних правил було тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму 306,5 мільйона гривень.