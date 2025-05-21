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БЭБ передало в суд дело "короля обнала" по уклонению от налогов на 764 млн грн

торговая сеть
Фирмы помогали крупным торговым сетям уклоняться от налогов/БЭБ

Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) закончило досудебное расследование дела руководителей фирм, предоставлявших услуги по уклонению от налогов и легализации незаконных средств крупным торговым сетям.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу БЭБ.

Следствие установило, что должностные лица этих предприятий в течение длительного времени занижали налог на добавленную стоимость, не регистрировали налоговые накладные для плательщиков НДС и условную продажу товаров. Такие действия привели к умышленному уклонению от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), входящих в систему налогообложения, в особо крупных размерах.

Координировал преступную деятельность, подсанкционный "король обнала", находящийся за границей. По данным источников ЭП, речь идет о Вячеславе Стрелковском, который в СМИ называется организатором ряда крупных конвертационных центров.

Общая сумма нанесенного государству ущерба подтверждена судебно-экономическими экспертизами и составляет более 764 млн грн.

В рамках расследования детективы БЭБ провели 35 обысков и досмотров в компаниях, изъяв компьютерную технику, а также другие доказательные материалы.

В настоящее время директорам двух компаний уже поставлено в известность о подозрениях в совершении уголовных правонарушений предусмотренных ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Еще одному директору общества — в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде залога. Обвинительные акты уже направлены в суд. Процессуальное руководство по делу осуществляли прокуроры Офиса Генерального прокурора Украины.

Фото 2 — БЭБ передало в суд дело "короля обнала" по уклонению от налогов на 764 млн грн

Напомним, недавно БЭБ совместно с киберполицией разоблачило в Хмельницкой области схему поставки контрафактной продукции из Китая, которую продавали под видом оригинала через вебсайт и Telegram-канал по всей Украине.

Автор:
Татьяна Бессараб