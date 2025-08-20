В Одессе разоблачили финансовую пирамиду: пострадали тысячи человек, ущерб — более 25 миллионов

В Одессе будут судить организатора и троих участников финансовой пирамиды, которые за три года обманули людей почти на 26 миллионов гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, злоумышленники создали фиктивную интернет-платформу и под видом инвестиционного холдинга реализовывали схемы VinEco и Vinex Trade. Чтобы придать мошеннической деятельности легальный вид, организатор зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью с более чем 90 видами экономической деятельности.

Офис разместили в одном из торговых центров Одессы, активно рекламировались в соцсетях и привлекали вкладчиков, сначала выплачивая им небольшие суммы для создания иллюзии стабильности.

Схема работала более трех лет. Вырученные от людей средства переводились в криптовалюту, а впоследствии выплаты клиентам прекратились. Среди установленных 94 пострадавших военнослужащие ВСУ. Общая сумма ущерба составила 25,7 миллиона гривен, а количество пострадавших, по оценкам, может достигать 20 тысяч. Люди продолжают обращаться с заявлениями в милицию.

Следствие установило, что организатор успел незаконно легализовать более 61 миллиона гривен. На эти деньги он приобрел 25 автомобилей, пять земельных участков и построил автомойку самообслуживания, выдаваемую за "инвестиционный проект".

Фигурантам дела инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах и легализацию доходов, полученных преступным путём. Они находятся под стражей, а на обнаруженное в ходе обысков имущество наложен арест.

Напомним, в результате совместной спецоперации Украины и Чехии ликвидирована транснациональная преступная группировка, действовавшая через сеть мошеннических колл-центров. Злоумышленники выдавали себя за представителей банков и полиции, обманывали граждан Чехии и завладели средствами почти на 10 млн грн.