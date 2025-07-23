Мошеннические колл-центры в Украине обманули граждан Чехии почти на 10 млн грн

В результате совместной спецоперации Украины и Чехии ликвидирована транснациональная преступная группировка, действовавшая через сеть мошеннических колл-центров.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Офиса генерального прокурора.

О ходе расследования

Правоохранители установили, что гражданин Украины организовал сеть мошеннических колл-центров, к работе в которых привлек лиц из Украины и Чехии. Злоумышленники звонили по телефону гражданам Чехии, представляясь работниками банков или правоохранительных органов.

Под видом защиты средств от якобы сломанного счета мошенники убеждали потерпевших перечислять деньги на контролируемые счета.

В результате таких действий задокументировано незаконное завладение средствами граждан Чехии на сумму, эквивалентную почти 10 млн грн.

В рамках расследования правоохранители провели свыше 40 обысков в Днепропетровской, Полтавской, Винницкой и Запорожской областях.

Организатору преступной группы и одному из ее активных участников объявлено подозрение в создании и деятельности преступной организации, а также в мошенничестве в особо крупных размерах.

Один из подозреваемых - гражданин Украины - задержан в порядке ст. 208 УПК РФ. Также задержана гражданка Чехии с целью дальнейшей экстрадиции.

Также в рамках данного расследования ранее правоохранителями задержаны еще шесть участников группировки, которые переданы чешским правоохранителям.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Украину из Объединенных Арабских Эмиратов экстрадировали организатора мошеннической группы, которая обманула граждан и благотворителей более 50 млн грн под видом продаж дронов и комплектующих к ним для нужд ВСУ.