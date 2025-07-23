50 млн грн збитків: в Україну екстрадовано організаторку шахрайської схеми продажу дронів для ЗСУ

В Україну з Об’єднаних Арабських Еміратів екстрадували організаторку шахрайської групи, яка ошукала громадян та благодійників на понад 50 млн грн під виглядом продажу дронів та комплектуючих до них для потреб ЗСУ.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

Впродовж червня – жовтня 2023 року організована група осіб створила шахрайську схему з продажу технічних засобів для аеророзвідки для ЗСУ. Під приводом продажу дронів учасники оборудки заволоділи коштами громадян та благодійників. Наразі правоохоронці встановили 108 потерпілих у 99 епізодах діяльності злочинної групи.

У лютому минулого року трьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. За клопотанням прокурорів, один із них узятий під варту, ще одному судом призначено цілодобовий домашній арешт, а організаторку схеми було оголошено у міжнародний розшук.

У червні 2025 року на території ОАЕ її було затримано. Наразі підозрювану екстрадовано до України для притягнення до кримінальної відповідальності за скоєні злочини.

Нагадаємо, чинному народному депутату Євгенію Шевченку, який із листопада 2024 року перебуває під вартою за підозрою у державній зраді, оголошено нову підозру — цього разу у шахрайстві в особливо великих розмірах.