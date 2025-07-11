Шахрайство на 14,5 млн грн: нардеп Шевченко отримав нову підозру, у Кубракова обшуки

Чинному народному депутату Євгенію Шевченку, який із листопада 2024 року перебуває під вартою за підозрою у державній зраді, оголошено нову підозру — цього разу у шахрайстві в особливо великих розмірах.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ОГП.

Ці кошти надійшли на рахунок комерційної структури, що належить сину народного депутата, під виглядом оплати юридичних послуг, які фактично не надавались.

Йдеться про період з грудня 2021 по лютий 2022 року. За даними слідства, Шевченко також міг регулярно отримувати так звані "відкати" за надання квот на імпорт добрив із Білорусі.

Як повідомили Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань, слідство задокументувало факти, за якими нардеп, прикриваючись зв’язками з білоруськими посадовцями, штучно створював перешкоди для українських компаній при поставках мінеральних добрив із Білорусі. За вирішення цих проблем він вимагав хабар — 14,5 мільйона гривень.

На підставі зібраних доказів депутату повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.

Джерела "Суспільного" повідомили, що вранці до колишнього міністра інфраструктури Олександра Кубракова прийшли з обшуками слідчі, оскільки він нібито може бути причетним до цієї справи.

Сам Кубраков спростував свою причетність, заявивши, що не мав жодних стосунків із Шевченком після лютого 2022 року, а всі їхні контакти до того були виключно у рамках професійної комунікації.

"Жодних інших справ або навіть спілкування поза межами професійної діяльності я не мав, після лютого 2022 я знав про життя Шевченка виключно з преси. … вважаю, що правоохоронці повинні завжди мати вільний доступ до всіх необхідних їм матеріалів. Усі, з ким я працював, знають про цей принцип — ми завжди оперативно надавали всю інформацію правоохоронним органам по першому їх запиту. Ніколи нічого не приховував і не збираюсь цього робити і в цій ситуації", - написав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що СБУ звинуватила Шевченка у масовому розповсюджені фейків російської пропаганди. Незалежна експертиза вже підтвердила ці факти. Також Шевченко здійснював оборудки із санкційною білоруською продукцією. Нардепу вже повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Він може сісти за грати на 15 років.