Мошенничество на 14,5 млн грн: нардеп Шевченко получил новое подозрение, у Кубракова обыски

Действующему народному депутату Евгению Шевченко, который с ноября 2024 года находится под стражей по подозрению в государственной измене, объявлено новое подозрение — в мошенничестве в особо крупных размерах.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на ссылку на ОГП.

Эти средства поступили на счет коммерческой структуры, принадлежащей сыну народного депутата, под видом оплаты фактически не предоставлявшихся юридических услуг.

Речь идет о периоде с декабря 2021 по февраль 2022 года. По данным следствия, Шевченко также мог регулярно получать так называемые "откаты" за предоставление квот на импорт удобрений из Белоруссии.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, Государственное бюро расследований, следствие задокументировало факты, по которым нардеп, прикрываясь связями с белорусскими чиновниками, искусственно создавал препятствия для украинских компаний при поставках минеральных удобрений из Беларуси. За решение этих проблем он требовал взятку – 14,5 миллиона гривен.

На основании собранных доказательств депутату поставлено в известность о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество, совершенное в особо крупных размерах.

Источники "Общественного" сообщили, что утром к бывшему министру инфраструктуры Александру Кубракову пришли с обысками следователи, поскольку он якобы может быть причастен к делу.

Сам Кубраков опроверг свою причастность, заявив, что не имел никаких отношений с Шевченко после февраля 2022, а все их контакты до этого были исключительно в рамках профессиональной коммуникации.

"Никаких других дел или даже общения вне профессиональной деятельности я не имел, после февраля 22 я знал о жизни Шевченко исключительно из прессы. … считаю, что правоохранители должны всегда иметь свободный доступ ко всем необходимым им материалам. Все, с кем я работал, знают об этом принципе — мы всегда оперативно предоставляли всю информацию правоохранительным. собираюсь это делать и в этой ситуации", - написал он.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ обвинила Шевченко в массовом распространении фейков российской пропаганды. Независимая экспертиза уже подтвердила эти факты. Также Шевченко совершал сделки с санкционной белорусской продукцией. Нардеп уже сообщен о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). У него есть шансы сесть за решетку на 15 лет.