50 млн грн убытков: в Украину экстрадирован организатор мошеннической схемы продажи дронов для ВСУ

В Украину из Объединенных Арабских Эмиратов экстрадировали организатора мошеннической группы, которая обманула граждан и благотворителей более 50 млн грн под видом продаж дронов и комплектующих к ним для нужд ВСУ.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

В течение июня – октября 2023 года организованная группа лиц создала мошенническую схему по продаже технических средств для аэроразведки для ВСУ. Под предлогом продажи дронов участники сделки завладели средствами граждан и благотворителей. В настоящее время правоохранители установили 108 потерпевших в 99 эпизодах деятельности преступной группы.

В феврале прошлого года трем фигурантам доложено о подозрении по ч. 5 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

По ходатайству прокуроров, один из них взят под стражу, еще одному судом назначен круглосуточный домашний арест, а организатор схемы был объявлен в международный розыск.

В июне 2025 года на территории ОАЭ она была задержана. В настоящее время подозреваемая экстрадирована в Украину для привлечения к уголовной ответственности за совершенные преступления.

Напомним, действующему народному депутату Евгению Шевченко, который с ноября 2024 года находится под стражей по подозрению в государственной измене, объявлено новое подозрение — на этот раз в мошенничестве в особо крупных размерах.