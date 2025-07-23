Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,77

--0,05

EUR

48,87

+0,07

Наличный курс:

USD

41,70

41,61

EUR

49,10

48,89

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

50 млн грн убытков: в Украину экстрадирован организатор мошеннической схемы продажи дронов для ВСУ

полицейские, подозреваемая, экстрадиция
В Украину экстрадировали организатора мошеннической схемы. / Офис Генерального прокуроры Украины

В Украину из Объединенных Арабских Эмиратов экстрадировали организатора мошеннической группы, которая обманула граждан и благотворителей более 50 млн грн под видом продаж дронов и комплектующих к ним для нужд ВСУ.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

В течение июня – октября 2023 года организованная группа лиц создала мошенническую схему по продаже технических средств для аэроразведки для ВСУ. Под предлогом продажи дронов участники сделки завладели средствами граждан и благотворителей. В настоящее время правоохранители установили 108 потерпевших в 99 эпизодах деятельности преступной группы.

В феврале прошлого года трем фигурантам доложено о подозрении по ч. 5 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

По ходатайству прокуроров, один из них взят под стражу, еще одному судом назначен круглосуточный домашний арест, а организатор схемы был объявлен в международный розыск.

Фото 2 — 50 млн грн убытков: в Украину экстрадирован организатор мошеннической схемы продажи дронов для ВСУ

В июне 2025 года на территории ОАЭ она была задержана. В настоящее время подозреваемая экстрадирована в Украину для привлечения к уголовной ответственности за совершенные преступления.

Напомним, действующему народному депутату Евгению Шевченко, который с ноября 2024 года находится под стражей по подозрению в государственной измене, объявлено новое подозрение — на этот раз в мошенничестве в особо крупных размерах.

Автор:
Татьяна Ковальчук