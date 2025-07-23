Шахрайські кол-центри в Україні ошукали громадян Чехії майже на 10 млн грн

У результаті спільної спецоперації України та Чехії ліквідовано транснаціональне злочинне угруповання, що діяло через мережу шахрайських кол-центрів. Зловмисники видавали себе за представників банків та поліції, ошукували громадян Чехії та заволоділи коштами на майже 10 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Про хід розслідування

Правоохоронці встановили, що громадянин України організував мережу шахрайських кол-центрів, до роботи в яких залучив осіб з України та Чехії. Зловмисники телефонували громадянам Чехії, представляючись працівниками банків або правоохоронних органів.

Під виглядом захисту коштів від нібито зламаного рахунку шахраї переконували потерпілих перераховувати гроші на контрольовані рахунки.

Унаслідок таких дій задокументовано незаконне заволодіння коштами громадян Чехії на суму, еквівалентну майже 10 млн грн.

У межах розслідування правоохоронці провели понад 40 обшуків у Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Запорізькій областях. Під час слідчих дій вилучено близько 500 одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони, документи, банківські картки та інші речові докази, важливі для кримінального провадження.

Організатору злочинної групи та одному з її активних учасників оголошено підозру у створенні та діяльності злочинної організації, а також у шахрайстві в особливо великих розмірах.

Один із підозрюваних — громадянин України — затриманий у порядку ст. 208 КПК України. Також затримано громадянку Чехії з метою подальшої екстрадиції.

Також в межах даного розслідування раніше правоохоронцями затримано ще шістьох учасників угруповання, яких передано чеським правоохоронцям.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, в Україну з Об’єднаних Арабських Еміратів екстрадували організаторку шахрайської групи, яка ошукала громадян та благодійників на понад 50 млн грн під виглядом продажу дронів та комплектуючих до них для потреб ЗСУ.