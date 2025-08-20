В Одесі викрили фінансову піраміду: постраждали тисячі людей, збитки — понад 25 мільйонів

В Одесі судитимуть організатора та трьох учасників фінансової піраміди, які за три роки ошукали людей майже на 26 мільйонів гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, зловмисники створили фіктивну інтернет-платформу та під виглядом інвестиційного холдингу реалізовували схеми VinEco та Vinex Тrade. Щоб надати шахрайській діяльності легального вигляду, організатор зареєстрував товариство з обмеженою відповідальністю з понад 90 видами економічної діяльності.

Офіс розташували в одному з торговельних центрів Одеси, активно рекламувалися у соцмережах та залучали вкладників, на початку виплачуючи їм невеликі суми для створення ілюзії стабільності.

Схема працювала понад три роки. Отримані від людей кошти переводилися в криптовалюту, а згодом виплати клієнтам припинилися. Серед встановлених 94 потерпілих є військовослужбовці ЗСУ. Загальна сума збитків склала 25,7 мільйона гривень, а кількість постраждалих, за оцінками, може сягати 20 тисяч. Люди продовжують звертатися із заявами до правоохоронців.

Слідство встановило, що організатор встиг незаконно легалізувати понад 61 мільйон гривень. На ці гроші він придбав 25 автомобілів, п’ять земельних ділянок та побудував автомийку самообслуговування, яку видавав за "інвестиційний проєкт".

Фігурантам справи інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах і легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Вони перебувають під вартою, а на виявлене під час обшуків майно накладено арешт.

Нагадаємо, у результаті спільної спецоперації України та Чехії ліквідовано транснаціональне злочинне угруповання, що діяло через мережу шахрайських кол-центрів. Зловмисники видавали себе за представників банків та поліції, ошукували громадян Чехії та заволоділи коштами на майже 10 млн грн.