Кількість справ про шахрайство в Україні за рік зменшилася на 21%, але є суттєво вищою, ніж до великої війни

У 2024 році в Україні було відкрито 64 978 кримінальних проваджень за статтею 190 Кримінального кодексу України "Шахрайство".

Про це пише Опендатабот.

За даними Офісу генпрокурора (ОГП), це на 21% менше, ніж у 2023 році, коли було зафіксовано рекордну кількість таких справ — 82 609.

Попри зниження, кількість проваджень про шахрайство залишається в 2,7 рази вищою, ніж до початку повномасштабного вторгнення.

Особливо помітним стало зменшення кількості таких справ упродовж року. Якщо у першому кварталі 2024 року в середньому відкривали близько 8 тисяч проваджень на місяць, то до кінця року цей показник скоротився до 3,3 тисячі.

Згідно з повідомленням, зростає і ефективність розслідувань. У 2024 році до суду передали 15 607 справ про шахрайство, що становить 24% від усіх відкритих проваджень.

Для порівняння, у 2022 та 2023 роках до суду доходило лише 18% таких справ.

Додамо, що, за перші п’ять місяців 2024 року понад 38 тисяч справ було відкрито за ст. 190 "Шахрайство". Це у 1,6 разів більше, ніж за весь 2021 рік. Майже кожне п'яте провадження про шахрайство дійшло до суду цьогоріч.