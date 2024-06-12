В Україні значно побільшало шахраїв: скільки справ доходить до суду

За даними Генеральної прокуратури України, за перші п’ять місяців 2024 року понад 38 тисяч справ було відкрито за ст. 190 «Шахрайство» Це у 1,6 разів більше, ніж за весь 2021 рік. Майже кожне п'яте провадження про шахрайство дійшло до суду цьогоріч.

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Про це повідомляє "Опендатабот".

Кримінальних проваджень щодо шахрайства побільшало на 10%

Зазначається, що рекордні 38 204 кримінальні провадження щодо шахрайства було відкрито в Україні за п’ять місяців 2024 року.

Це вже у 1,6 разів більше, ніж за весь 2021 рік, коли було відкрито 23 847 справ.

Як зауважують в "Опендатабот", кримінальних проваджень щодо шахрайства побільшало на 10% у порівнянні до аналогійного періоду торік.

Майже кожна п’ята справа про шахрайство доходить до суду

За даними аналітиків, трохи більше 7 тисяч або 18% усіх зареєстрованих справ у 2024 року дійшли до суду. Ще понад 4,5 тисячі справ було закрито.

Шахрайство з банківськими картками

За даними Національного банку України, найпопулярнішими методами шахрайства з платіжними картками в Україні традиційно залишається соціальна інженерія та фішинг.

Аби знизити пандемію шахрайства та допомогти громадянам захиститися від злодіїв, НБУ разом з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України розпочав Всеукраїнську інформаційну кампанію з платіжної безпеки.

Дізнатися, яких правил потрібно дотримуватися, аби вберегтись від злодіїв, можна на спеціальній сторінці проєкту.

Зауважимо, раніше в "Опендатабот" повідомляли, що 42 тисячі вироків щодо шахрайства налічує наразі судовий реєстр України. З них рекордні 3,1 тисячі були зафіксовані минулоріч. Частина справ — понад 360 — стосується шахрайства з нерухомістю.

Кількість справ про шахрайство побила 12-річний рекорд

За даними Офісу генпрокурора, у першому кварталі 2024 року відкрили понад 24 тис. кримінальних справ за ст. 190 “Шахрайство” . Це значно більше, ніж в аналогійний період минулого року.

У 2023 році було відкрито 82,6 тис. кримінальних проваджень про шахрайство. Це у 2,6 раза більше, ніж у 2022 році, коли вперше за тривалий час в Україні спостерігався сплеск активності аферистів.

Зауважимо, у найпоширеніших шахрайських схемах використовуються злам акаунтів у соцмережах, фейкові повідомлення про соціальні виплати та створення шахрайських сайтів про нібито соціальні виплати для обману громадян.

Нагадаємо, за результатами опитування понад 112,9 тисяч інтернет-користувачів, 11% українців стали жертвою шахраїв з початку повномасштабного вторгнення. Так, жертвами стали 13,6% жінок, але лише 9,1% чоловіків. Водночас частіше злочинці ошукують молодь у віці 18-24 років (14% опитаних) та людей старше 65 років (11,5%).

Згідно з опитуванням, майже третина жертв шахраїв втратили від їх дій близько 500 гривень, 14,8% - 500-1000 гривень, 13,8% - 1000-2000 гривень, 17,5% - 2-5 тисяч гривень, а ще чверть опитаних втратила понад 5 тисяч гривень.