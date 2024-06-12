В Украине значительно увеличилось количество мошенников: сколько дел доходит до суда

По данным Генеральной прокуратуры Украины, за первые пять месяцев 2024 года более 38 тысяч дел было возбуждено по ст. 190 «Мошенничество» Это в 1,6 раза больше, чем за весь 2021 год. Почти каждое пятое производство по мошенничеству дошло до суда в этом году.

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Об этом сообщает "Опендатабот".

Уголовных производств по мошенничеству увеличилось на 10%

Отмечается, что рекордные 38 204 уголовных производства по мошенничеству были открыты в Украине за пять месяцев 2024 года.

Это уже в 1,6 раза больше, чем за весь 2021 год, когда было открыто 23 847 дел.

Как отмечают в "Опендатабот", уголовных производств по мошенничеству увеличилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Почти каждое пятое дело о мошенничестве доходит до суда

По данным аналитиков, немногим более 7 тысяч или 18% всех зарегистрированных дел в 2024 году дошли до суда. Еще более 4,5 тысяч дел было закрыто.

Мошенничество с банковскими картами

По данным Национального банка Украины, самыми популярными методами мошенничества с платежными картами в Украине традиционно остается социальная инженерия и фишинг.

Чтобы снизить пандемию мошенничества и помочь гражданам защититься от воров, НБУ вместе с Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины приступил к Всеукраинской информационной кампании по платежной безопасности.

Узнать, какие правила нужно соблюдать, чтобы уберечься от воров, можно на специальной странице проекта.

Отметим, ранее в "Опендатабот" сообщали, что 42 тысячи приговоров по мошенничеству насчитывает судебный реестр Украины. Из них рекордные 3,1 тысячи были зафиксированы в прошлом. Часть дел – более 360 – касается мошенничества с недвижимостью.

Количество дел о мошенничестве побило 12-летний рекорд

По данным Офиса генпрокурора, в первом квартале 2024 года было открыто более 24 тыс. уголовных дел по ст. 190 "Мошенничество". Это гораздо больше, чем в аналогичный период прошлого года.

В 2023 году было открыто 82,6 тыс. уголовных производств о мошенничестве. Это в 2,6 раза больше, чем в 2022 году, когда впервые за продолжительное время в Украине наблюдался всплеск активности аферистов.

Заметим, в самых распространенных мошеннических схемах используются излом аккаунтов в соцсетях, фейковые сообщения о социальных выплатах и создание мошеннических сайтов о якобы социальных выплатах для обмана граждан.

Напомним, по результатам опроса более 112,9 тысячи интернет-пользователей, 11% украинцев стали жертвой мошенников с начала полномасштабного вторжения. Так, жертвами стали 13,6% женщин, но только 9,1% мужчин. В то же время чаще преступники обманывают молодежь в возрасте 18-24 лет (14% опрошенных) и старше 65 лет (11,5%).

Согласно опросу, почти треть жертв мошенников потеряли от их действий около 500 гривен, 14,8% - 500-1000 гривен, 13,8% - 1000-2000 гривен, 17,5% - 2-5 тысяч гривен, а еще четверть опрошенных потеряла более 5 тысяч гривен.