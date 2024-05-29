Предлагают "выплаты" из Польши: украинцев предупреждают о новой мошеннической схеме

Мошенники придумали новую схему и в одном из популярных мессенджеров распространяют сообщения о якобы денежных выплатах украинцам от польских партнеров.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента киберполиции Нацполиции.

Отмечается, что украинцам продолжают поступать мошеннические сообщения о возможных денежных выплатах, поэтому следует быть осмотрительными и проверять информацию на официальных ресурсах.

Обычно злоумышленники используют фишинговые сайты или просят заполнить анкеты, в частности, и через гугл-формы.

"Да, на днях в одном из популярных мессенджеров распространяется сообщение о якобы денежных выплатах украинцам от Польши. Для получения средств аферисты предлагают перейти на фишинговые сайты, визуально похожие на настоящие, где жертва должна ввести данные для входа в интернет-банкинг", - подчеркивают в Нацполиция.

Как не стать жертвой мошенников

Правоохранители подчеркивают, чтобы не стать жертвами аферистов, не передавайте посторонним свои личные данные, не вводите в различных анкетах и на подозрительных сайтах:

⁠трехзначный номер на обороте банковской карты (CVV/CVC-код);

⁠пин-код от карты;

логин и пароль для входа в интернет-банкинг;

⁠коды и одноразовые пароли от банка и мобильных операторов.

"Убедитесь, что информация о возможных выплатах происходит от официальных источников и размещена на официальных ресурсах организаций, от имени которых обещают помощь", - отмечают в Нацполиции.

Украинцев, ставших жертвой аферистов или имеющих информацию о мошеннических схемах, просят сообщать об этом на сайте киберполиции по ссылке.

Количество дел о мошенничестве побило 12-летний рекорд

По данным Офиса генпрокурора, в первом квартале 2024 года было открыто более 24 тыс. уголовных дел по ст. 190 "Мошенничество". Это гораздо больше, чем в аналогичный период прошлого года.

В 2023 году было открыто 82,6 тыс. уголовных производств о мошенничестве. Это в 2,6 раза больше, чем в 2022 году, когда впервые за продолжительное время в Украине наблюдался всплеск активности аферистов.

Заметим, в самых распространенных мошеннических схемах используются излом аккаунтов в соцсетях, фейковые сообщения о социальных выплатах и создание мошеннических сайтов о якобы социальных выплатах для обмана граждан.

Напомним, по результатам опроса более 112,9 тысячи интернет-пользователей, 11% украинцев стали жертвой мошенников с начала полномасштабного вторжения. Так, жертвами стали 13,6% женщин, но только 9,1% мужчин. В то же время чаще преступники обманывают молодежь в возрасте 18-24 лет (14% опрошенных) и старше 65 лет (11,5%).

Согласно опросу, почти треть жертв мошенников потеряли от их действий около 500 гривен, 14,8% - 500-1000 гривен, 13,8% - 1000-2000 гривен, 17,5% - 2-5 тысяч гривен, а еще четверть опрошенных потеряла более 5 тысяч гривен.

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