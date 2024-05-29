Пропонують "виплати" з Польщі: українців попереджають про нову шахрайську схему

Шахраї вигадали нову схему і в одному з популярних месенджерів поширюють повідомлення про нібито грошові виплати українцям від польських партнерів.

Про це повідомила пресслужба Департаменту кіберполіції Нацполіції.

Зазначається, що українцям продовжують надходити шахрайські повідомлення про можливі грошові виплати, тому слід бути обачними та перевіряти інформацію на офіційних ресурсах.

Зазвичай, зловмисники використовують фішингові сайти або просять заповнити анкети, зокрема, й через гугл-форми.

"Так, днями в одному з популярних месенджерів поширюється повідомлення про нібито грошові виплати українцям від Польщі. Для отримання коштів аферисти пропонують перейти на фішингові сайти, візуально схожі на справжні, де жертва має ввести дані для входу в інтернет-банкінг", - підкреслюють у Нацполіції.

Як не стати жертвою шахраїв

Правоохоронці наголошують, щоб не стати жертвами аферистів, не передавайте стороннім особам свої особисті дані, не вводьте у різноманітних анкетах і на підозрілих сайтах:

⁠тризначний номер на звороті банківської картки (CVV/CVC-код);

⁠пін-код від картки;

логін і пароль для входу в інтернет-банкінг;

⁠коди й одноразові паролі від банку та мобільних операторів.

"Переконайтеся, що інформація про можливі виплати походить від офіційних джерел і розміщена на офіційних ресурсах організацій, від імені яких обіцяють допомогу", - зауважують в Нацполіції.

Українців, які стали жертвою аферистів або мають інформацію про шахрайські схеми, просять повідомляти про це на сайті кіберполіції за посиланням.

Кількість справ про шахрайство побила 12-річний рекорд

За даними Офісу генпрокурора, у першому кварталі 2024 року відкрили понад 24 тис. кримінальних справ за ст. 190 “Шахрайство” . Це значно більше, ніж в аналогійний період минулого року.

У 2023 році було відкрито 82,6 тис. кримінальних проваджень про шахрайство. Це у 2,6 раза більше, ніж у 2022 році, коли вперше за тривалий час в Україні спостерігався сплеск активності аферистів.

Зауважимо, у найпоширеніших шахрайських схемах використовуються злам акаунтів у соцмережах, фейкові повідомлення про соціальні виплати та створення шахрайських сайтів про нібито соціальні виплати для обману громадян.

Нагадаємо, за результатами опитування понад 112,9 тисяч інтернет-користувачів, 11% українців стали жертвою шахраїв з початку повномасштабного вторгнення. Так, жертвами стали 13,6% жінок, але лише 9,1% чоловіків. Водночас частіше злочинці ошукують молодь у віці 18-24 років (14% опитаних) та людей старше 65 років (11,5%).

Згідно з опитуванням, майже третина жертв шахраїв втратили від їх дій близько 500 гривень, 14,8% - 500-1000 гривень, 13,8% - 1000-2000 гривень, 17,5% - 2-5 тисяч гривень, а ще чверть опитаних втратила понад 5 тисяч гривень.

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