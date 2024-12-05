У Києві та Чернігові викрили шахрайську організацію з кол-центрами: збитки громадян перевищують 100 млн грн

Бюро економічної безпеки України викрило організацію, яка через мережу кол-центрів ошукувала громадян, залучивши до роботи понад 500 фізичних осіб-підприємців і 20 підконтрольних компаній.

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Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Загальна кількість потерпілих перевищує 500 осіб, а збитки становлять понад 100 млн гривень. Правоохоронці провели понад 30 обшуків у Києві та Чернігові, вилучивши готівку, техніку й документи. Підозру оголошено 12 особам, для дев’яти з них обрано запобіжний захід.

Як діяла схема

Повідомляється, що оператори телефонували громадянам, повідомляючи про виграш у лотереї або програмі лояльності. Для отримання "подарунка" пропонували оплатити доставку, яка фактично дорівнювала вартості призу (дрібні побутові речі чи сувеніри).

Після цього шахраї пропонували перейти до наступного етапу конкурсу, обіцяючи фінальні призи від 100 000 до 750 000 гривень.

На кожному новому етапі від учасників вимагали нові грошові внески. Головний приз при цьому залишався недосяжним, адже реального наміру його виплатити шахраї не мали.

Правоохоронці провели понад 30 обшуків, під час яких вилучили понад 500 одиниць техніки, серверне обладнання, мобільні телефони, документи та печатки, понад 1 млн гривень готівкою.

Детективи оголосили про підозру 12 особам. Для дев'яти з них обрано запобіжний захід.

Розслідування триває, і правоохоронці закликають постраждалих від шахрайських дій звертатися до БЕБ для захисту своїх прав.