В Киеве и Чернигове разоблачили мошенническую организацию с колл-центрами: ущерб граждан превышает 100 млн грн

Бюро экономической безопасности Украины разоблачило организацию, которая через сеть колл-центров обманывала граждан, привлекая к работе более 500 физических лиц-предпринимателей и 20 подконтрольных компаний.

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Об этом сообщила пресс-служба БЭБ.

Общее количество пострадавших превышает 500 человек, а ущерб составил более 100 млн гривен. Правоохранители провели более 30 обысков в Киеве и Чернигове, изъяв наличные деньги, технику и документы. Подозрение объявлено 12 лицам, для девяти из них избрана мера пресечения.

Как действовала схема

Сообщается, что операторы звонили по телефону гражданам, сообщая о выигрыше в лотерее или программе лояльности. Для получения "подарка" предлагали оплатить доставку, которая фактически равнялась стоимости приза (мелкие бытовые вещи или сувениры).

После этого мошенники предлагали перейти на следующий этап конкурса, обещая финальные призы от 100 000 до 750 000 гривен.

На каждом новом этапе от участников требовались новые денежные взносы. Главный приз при этом оставался недостижимым, ведь реального намерения его выплатить мошенники не имели.

Правоохранители провели более 30 обысков, в ходе которых изъяли более 500 единиц техники, серверное оборудование, мобильные телефоны, документы и печати, более 1 млн гривен наличными.

Детективы объявили о подозрении 12 человек. Для девяти из них избрана мера пресечения.

Расследование продолжается, и правоохранители призывают пострадавших от мошеннических действий обращаться в БЭБ для защиты своих прав.