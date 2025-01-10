Количество дел о мошенничестве в Украине за год уменьшилось на 21%, но существенно выше, чем до большой войны

В 2024 году в Украине было открыто 64 978 уголовных производств по статье 190 Уголовного кодекса Украины "Мошенничество".

Об этом пишет Опендатабот.

По данным Офиса генпрокурора (ОГП), это на 21% меньше, чем в 2023 году, когда было зафиксировано рекордное количество таких дел – 82 609.

Несмотря на снижение, количество производств о мошенничестве остается в 2,7 раза выше, чем до начала полномасштабного вторжения.

Особенно заметно стало уменьшение количества таких дел в течение года. Если в первом квартале 2024 года в среднем открывали около 8 тысяч производств в месяц, то к концу года этот показатель сократился до 3,3 тысяч.

Согласно сообщению, растет и эффективность расследований. В 2024 году в суд передали 15 607 дел о мошенничестве, что составляет 24% всех открытых производств.

Для сравнения, в 2022 и 2023 годах в суд доходило всего 18% таких дел.

Добавим, что за первые пять месяцев 2024 более 38 тысяч дел было открыто по ст. 190 "Мошенничество". Это в 1,6 раза больше, чем за весь 2021 год. Почти каждое пятое производство по мошенничеству дошло до суда в этом году.