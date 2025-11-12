На Одещині паливна компанія відшкодувала бюджету майже 4,7 млн грн несплачених податків

В Одеській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо умисного ухилення від сплати близько 4,7 млн грн податків. Паливна компанія, що фігурувала у справі, у повному обсязі відшкодувала завдані державі збитки.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Слідством було встановлено, що службові особи товариства, яке спеціалізується на оптовій торгівлі твердим, рідким і газоподібним паливом, вдалися до фінансових махінацій. У третьому кварталі 2025 року вони занизили реальні доходи від продажу пально-мастильних матеріалів на суму понад 23 мільйони гривень.

Унаслідок цих дій державний бюджет недоотримав близько 4,7 мільйона гривень податку на прибуток та податку на додану вартість (ПДВ).

Під час проведення санкціонованих обшуків детективи БЕБ вилучили готівку, отриману від реалізації пально-мастильних матеріалів, а також мобільну та офісну техніку, документи й чорнові записи.

Загальна вартість вилученого майна оцінюється в понад 1 мільйон гривень. На це майно судом було накладено арешт для забезпечення відшкодування шкоди.

Підприємство добровільно відшкодувало усю суму несплачених податків. Кошти в розмірі 4,7 мільйона гривень вже надійшли до державного бюджету.

На підставі зібраних доказів директору компанії було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків).

