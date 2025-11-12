В Одесской области топливная компания возместила в бюджет почти 4,7 млн грн неуплаченных налогов

В Одесской области завершили досудебное расследование в уголовном производстве по преднамеренному уклонению от уплаты около 4,7 млн грн налогов. Топливная компания, фигурировавшая в деле, в полном объеме возместила нанесенный государству ущерб.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Следствием было установлено, что должностные лица общества, специализирующегося на оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом, прибегли к финансовым махинациям.

В третьем квартале 2025 года они занизили реальные доходы от продажи горюче-смазочных материалов на сумму более 23 миллионов гривен.

В результате этих действий государственный бюджет недополучил около 4,7 миллиона гривен налога на прибыль и налога на добавленную стоимость (НДС).

Во время проведения санкционированных обысков детективы БЭБ изъяли наличные деньги, полученные от реализации горюче-смазочных материалов, а также мобильную и офисную технику, документы и черновые записи.

Общая стоимость изъятого имущества оценивается более чем в 1 миллион гривен. На это имущество суд наложил арест для обеспечения возмещения вреда.

Предприятие добровольно возместило всю сумму неуплаченных налогов. Средства в размере 4,7 миллиона гривен уже поступили в государственный бюджет.

На основании собранных доказательств директору компании было поставлено в известность о подозрении по ч. 1 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное уклонение от уплаты налогов).

Ранее детективы БЭБ в Киеве разоблачили деятельность двух автозаправочных станций (АЗС), которые функционировали в столице и реализовывали незаконно изготовленное горючее.