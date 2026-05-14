У Києві спирт перетворювали на "елітний" алкоголь відомих брендів: роботу нелегального цеху зупинено

У Києві правоохоронці зупинили діяльність підпільного цеху, де у промислових масштабах виготовляли фальсифікований алкоголь під виглядом відомих світових брендів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, групі киян вдалося організувати виробництво з повним циклом — від змішування сировини до фінального пакування.

Ділки використовували власне обладнання, фасували готову продукцію у пластикову тару, пакети типу "тетрапак" та скляні пляшки, які маркували під виглядом елітного алкоголю для подальшого продажу.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 45 тисяч літрів спирту, ринкова вартість якого становить близько 7 мільйонів гривень.

Окрім сировини, на місці виявили майже 700 літрів уже готового до реалізації сурогату та понад 8 тисяч одиниць пакувальних матеріалів. Також вилучено генератори, насоси, системи для розливу, печатку підприємства, товарно-транспортні накладні та автомобілі, якими розвозили фальсифікат.

Усі речові докази наразі вилучені, а зразки алкоголю направлені на експертизу для встановлення загрози життю та здоров’ю споживачів.

Фото: Офіс генерального прокурора України

Фото: Офіс генерального прокурора України

Раніше у Києві детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) припинили незаконну діяльність групи осіб, які організували схему виготовлення та збуту фальсифікованих алкогольних напоїв без відповідних дозвільних документів.