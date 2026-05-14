В Киеве спирт превращали в "элитный" алкоголь известных брендов: работа нелегального цеха остановлена

В Киеве правоохранители остановили деятельность подпольного цеха, где в промышленных масштабах производили фальсифицированный алкоголь под видом известных мировых брендов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, группе киевлян удалось организовать производство с полным циклом - от смешивания сырья до финальной упаковки.

Дельцы использовали собственное оборудование, фасовали готовую продукцию в пластиковую тару, пакеты типа "тетрапак" и стеклянные бутылки, которые маркировали под видом элитного алкоголя для последующей продажи.

В ходе обысков правоохранители изъяли более 45 тысяч литров спирта, рыночная стоимость которого составляет около 7 миллионов гривен.

Кроме сырья на месте обнаружили почти 700 литров уже готового к реализации суррогата и более 8 тысяч единиц упаковочных материалов. Также изъяты генераторы, насосы, системы разлива, печать предприятия, товарно-транспортные накладные и автомобили, которыми развозили фальсификат.

Все вещественные доказательства изъяты, а образцы алкоголя направлены на экспертизу для установления угрозы жизни и здоровью потребителей.

Фото: Офис генерального прокурора Украины

Ранее в Киеве детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) прекратили незаконную деятельность группы лиц, организовавших схему изготовления и сбыта фальсифицированных алкогольных напитков без разрешительных документов.