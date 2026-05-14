Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,97

-0,00

EUR

51,50

--0,14

Наличный курс:

USD

43,90

43,83

EUR

51,80

51,60

Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Киеве спирт превращали в "элитный" алкоголь известных брендов: работа нелегального цеха остановлена

В Киеве накрыли подпольный цех алкоголя
В Киеве накрыли подпольный цех алкоголя / Офис генерального прокурора Украины

В Киеве правоохранители остановили деятельность подпольного цеха, где в промышленных масштабах производили фальсифицированный алкоголь под видом известных мировых брендов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, группе киевлян удалось организовать производство с полным циклом - от смешивания сырья до финальной упаковки.

Дельцы использовали собственное оборудование, фасовали готовую продукцию в пластиковую тару, пакеты типа "тетрапак" и стеклянные бутылки, которые маркировали под видом элитного алкоголя для последующей продажи.

В ходе обысков правоохранители изъяли более 45 тысяч литров спирта, рыночная стоимость которого составляет около 7 миллионов гривен.

Кроме сырья на месте обнаружили почти 700 литров уже готового к реализации суррогата и более 8 тысяч единиц упаковочных материалов. Также изъяты генераторы, насосы, системы разлива, печать предприятия, товарно-транспортные накладные и автомобили, которыми развозили фальсификат.

Все вещественные доказательства изъяты, а образцы алкоголя направлены на экспертизу для установления угрозы жизни и здоровью потребителей.

Фото 2 — В Киеве спирт превращали в "элитный" алкоголь известных брендов: работа нелегального цеха остановлена
Фото: Офис генерального прокурора Украины
Фото 3 — В Киеве спирт превращали в "элитный" алкоголь известных брендов: работа нелегального цеха остановлена
Фото: Офис генерального прокурора Украины

Ранее в Киеве детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) прекратили незаконную деятельность группы лиц, организовавших схему изготовления и сбыта фальсифицированных алкогольных напитков без разрешительных документов.

Автор:
Татьяна Бессараб