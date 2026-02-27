- Категория
В Киеве "элитный" алкоголь разливали в подвале: изъято 50 тонн сырья
В Киеве правоохранители ликвидировали сеть подпольных складов, где массово производили фальсифицированный алкоголь.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.
Во время обысков было изъято около 50 тонн нелегальной спиртовой смеси, которую планировали использовать для производства водки, рома и виски под логотипами популярных брендов.
Также конфисковано более тысячи тетрапаков с готовой продукцией, бумажных коробок для упаковки виски и рома, а также оборудования, которое использовалось для разлива фальсифицированного алкоголя.
По данным следствия, группа лиц организовала подпольное производство алкогольной продукции с использованием маркировки известных торговых марок. Вся продукция изъята на экспертизу.
При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры продолжается досудебное расследование по факту незаконного изготовления, хранения, сбыта или транспортировки с целью сбыта подакцизных товаров (ст. 204 УК Украины).
Ранее в Киеве детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) прекратили незаконную деятельность группы лиц, организовавших схему изготовления и сбыта фальсифицированных алкогольных напитков без разрешительных документов.