В Киеве "элитный" алкоголь разливали в подвале: изъято 50 тонн сырья

В Киеве правоохранители ликвидировали сеть подпольных складов, где массово производили фальсифицированный алкоголь.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.

Во время обысков было изъято около 50 тонн нелегальной спиртовой смеси, которую планировали использовать для производства водки, рома и виски под логотипами популярных брендов.

Также конфисковано более тысячи тетрапаков с готовой продукцией, бумажных коробок для упаковки виски и рома, а также оборудования, которое использовалось для разлива фальсифицированного алкоголя.

По данным следствия, группа лиц организовала подпольное производство алкогольной продукции с использованием маркировки известных торговых марок. Вся продукция изъята на экспертизу.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры продолжается досудебное расследование по факту незаконного изготовления, хранения, сбыта или транспортировки с целью сбыта подакцизных товаров (ст. 204 УК Украины).

Ранее в Киеве детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) прекратили незаконную деятельность группы лиц, организовавших схему изготовления и сбыта фальсифицированных алкогольных напитков без разрешительных документов.

Автор:
Татьяна Бессараб