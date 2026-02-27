Запланована подія 2

У Києві "елітний" алкоголь розливали у підвалі: вилучено 50 тонн сировини

У Києві правоохоронці ліквідували мережу нелегальних складів, де масово виготовляли фальсифікований алкоголь. 

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що під час обшуків було вилучено близько 50 тонн нелегальної спиртової суміші, яку планували використовувати для виробництва горілки, рому та віскі під логотипами популярних брендів.

Також конфісковано понад тисячу тетрапаки з готовою продукцією, паперові коробки для пакування віскі та рому, а також обладнання, яке використовувалося для розливу фальсифікованого алкоголю.

За даними слідства, група осіб організувала підпільне виготовлення алкогольної продукції з використанням маркування відомих торгових марок. Усю продукцію вилучено на експертизу.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури триває досудове розслідування за фактом незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ст. 204 КК України).

Раніше у Києві детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) припинили незаконну діяльність групи осіб, які організували схему виготовлення та збуту фальсифікованих алкогольних напоїв без відповідних дозвільних документів.

Автор:
Тетяна Бесараб