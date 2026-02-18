БЕБ викрило фермера, який організував нелегальний тютюновий бізнес на 30 млн грн: вилучено 25 тонн сировини

У Чернівецькій області перед судом постане власник фермерського господарства, який організував масштабне підпільне виробництво тютюнової сировини.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) вилучили у підприємця під час обшуків активи на суму понад 30 мільйонів гривень.

Підпільний цикл: від вирощування до збуту

Слідство встановило, що фермер облаштував на території свого господарства повний технологічний цикл обробки тютюну.

Для цього було створено спеціальні цехи з обладнанням для очищення, сортування та пресування листя. Також на складах функціонували промислові контейнерні сушарні для ферментації сировини.

Готову продукцію фасували та продавали замовникам по всій Україні. Надалі цей тютюн використовували на нелегальних фабриках для виготовлення контрафактних цигарок.

Результати обшуків

Під час проведення шести санкціонованих обшуків детективи БЕБ виявили та конфіскували:

близько 25 тонн тютюнової сировини;

тютюнової сировини; 12 промислових контейнерів для сушіння;

для сушіння; спеціалізоване обладнання для ферментації та обробки;

чорнові записи, мобільні телефони та готівку.

Загальна вартість вилученого майна та сировини перевищує 30 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні наразі завершено. Співробітники Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області скерували обвинувальний акт до суду. Фігуранту інкримінують незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів.

Підприємцю повідомлено про підозру за ч. 1 та ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання або збут підакцизних товарів).

Раніше правоохоронні органи ліквідували масштабне підпільне виробництва тютюну, яке діяло у трьох областях: Хмельницькій, Київській та Одеській. Готову продукцію у промислових масштабах збували по всій території України.