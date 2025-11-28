Запланована подія 2

Мільйон грн збитків: у Києві прикрили мережу магазинів із незаконними рідинами для вейпів

Vape shoper
БЕБ припинило роботу мережі Vape shoper / БЕБ

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у м. Києві припинили діяльність мережі магазинів Vape shoper, де реалізовували незаконно виготовлені рідини для електронних сигарет.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Бюро економічної безпеки (БЕБ). 

Незаконний обіг підакцизних товарів

Під час досудового розслідування було встановлено, що у цих торгових точках здійснювалося зберігання та продаж нікотиновмісних рідин, які були виготовлені поза межами правового поля та без необхідних дозвільних документів.

Вилучено товару на мільйон

За результатами обшуків детективи БЕБ вилучили понад 2 тисячі одиниць такої незаконної продукції. Орієнтовна вартість вилученого товару становить близько 1 млн грн.

Роботу всіх п’яти магазинів мережі припинено.

Досудове розслідування триває за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 (незаконний обіг підакцизних товарів) та ч. 1 ст. 209 КК України (відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом).

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили й ліквідували канал незаконного виготовлення та розповсюдження контрафактної електронної продукції. Під час обшуків було вилучено повноцінну автоматичну лінію розливу, машину для пакування та маркування продукції, а також 70 ящиків готових підроблених електронних сигарет без акцизних марок.

Автор:
Тетяна Бесараб