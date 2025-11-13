Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,04

+0,02

EUR

48,65

+0,04

Готівковий курс:

USD

42,15

42,05

EUR

49,10

48,90

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Підпільне виробництво контрафактних вейпів: викрито схему на понад $10$ млн грн у трьох областях

Підпільне виробництво
Вилучено 10 млн грн обладнання та фальшивих вейпів / ДПСУ

Правоохоронці викрили й ліквідували канал незаконного виготовлення та розповсюдження контрафактної електронної продукції. Діяльність злочинної групи охоплювала три області України: Київську, Закарпатську та Вінницьку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Держприкордонслужбу.

 У рамках розслідування проведено 11 одночасних обшуків у різних регіонах країни.

Під час обшуків було вилучено повноцінну автоматичну лінію розливу, машину для пакування та маркування продукції, а також 70 ящиків готових підроблених електронних сигарет без акцизних марок.

Крім того, вилучено pod-системи, картриджі, комплектуючі для виготовлення курильних сумішей, понад 40 літрів гліцерину та поліпропіленгліколю, а також поліграфічну продукцію з логотипами відомих брендів.

Як докази протиправної діяльності вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та підпільну бухгалтерію.

Орієнтовна ринкова вартість вилученого обладнання та товарів перевищує 10 мільйонів гривень. Встановлено, що до організації цієї злочинної схеми були причетні жителі з усіх трьох охоплених регіонів. 

Двоє братів із Закарпатської області закуповували сировину, яку потім відправляли спільнику у Вінницьку область для виготовлення продукції. Контрафакт реалізовувався через мережу нелегальних вейп-шопів та онлайн-платформ.

Фото 2 — Підпільне виробництво контрафактних вейпів: викрито схему на понад $10$ млн грн у трьох областях
Фото 3 — Підпільне виробництво контрафактних вейпів: викрито схему на понад $10$ млн грн у трьох областях
Фото 4 — Підпільне виробництво контрафактних вейпів: викрито схему на понад $10$ млн грн у трьох областях
Фото 5 — Підпільне виробництво контрафактних вейпів: викрито схему на понад $10$ млн грн у трьох областях

Раніше в Одеській області правоохоронці припинили діяльність групи осіб, яка організувала незаконний продаж одягу, взуття та аксесуарів під виглядом всесвітньовідомих спортивних брендів.

Автор:
Тетяна Бесараб