Підпільне виробництво контрафактних вейпів: викрито схему на понад $10$ млн грн у трьох областях

Правоохоронці викрили й ліквідували канал незаконного виготовлення та розповсюдження контрафактної електронної продукції. Діяльність злочинної групи охоплювала три області України: Київську, Закарпатську та Вінницьку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Держприкордонслужбу.

У рамках розслідування проведено 11 одночасних обшуків у різних регіонах країни.

Під час обшуків було вилучено повноцінну автоматичну лінію розливу, машину для пакування та маркування продукції, а також 70 ящиків готових підроблених електронних сигарет без акцизних марок.

Крім того, вилучено pod-системи, картриджі, комплектуючі для виготовлення курильних сумішей, понад 40 літрів гліцерину та поліпропіленгліколю, а також поліграфічну продукцію з логотипами відомих брендів.

Як докази протиправної діяльності вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та підпільну бухгалтерію.

Орієнтовна ринкова вартість вилученого обладнання та товарів перевищує 10 мільйонів гривень. Встановлено, що до організації цієї злочинної схеми були причетні жителі з усіх трьох охоплених регіонів.

Двоє братів із Закарпатської області закуповували сировину, яку потім відправляли спільнику у Вінницьку область для виготовлення продукції. Контрафакт реалізовувався через мережу нелегальних вейп-шопів та онлайн-платформ.

Раніше в Одеській області правоохоронці припинили діяльність групи осіб, яка організувала незаконний продаж одягу, взуття та аксесуарів під виглядом всесвітньовідомих спортивних брендів.