Подпольное производство контрафактных вейпов: разоблачена схема более чем на $10$ млн грн в трех областях

Подпольное производство
Изъято 10 млн грн оборудования и фальшивых вейпов / ДПСУ

Правоохранители разоблачили и ликвидировали канал незаконного изготовления и распространения контрафактной электронной продукции. Деятельность преступной группы охватывала три области Украины: Киевскую, Закарпатскую и Винницкую.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Госпогранслужбу .

В рамках расследования проведено 11 одновременных обысков в разных регионах страны.

Во время обысков была изъята полноценная автоматическая линия разлива, машина для упаковки и маркировки продукции, а также 70 ящиков готовых поддельных электронных сигарет без акцизных марок.

Кроме того, изъяты pod-системы, картриджи, комплектующие для изготовления курительных смесей, более 40 литров глицерина и полипропиленгликоля, а также полиграфическая продукция с логотипами известных брендов.

В качестве доказательств противоправной деятельности изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, черновые записи и подпольная бухгалтерия.

Примерная рыночная стоимость изъятого оборудования и товаров превышает 10 миллионов гривен. Установлено, что к организации этой преступной схемы были причастны жители всех трех охваченных регионов.

Два брата из Закарпатской области закупали сырье, которое затем отправляли сообщнику в Винницкую область для изготовления продукции. Контрафакт реализовывался по сети нелегальных вейп-шопов и онлайн-платформ.

Ранее в Одесской области правоохранители прекратили деятельность группы лиц, организовавших незаконную продажу одежды, обуви и аксессуаров под видом всемирно известных спортивных брендов.

Автор:
Татьяна Бессараб