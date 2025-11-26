Керівник агропідприємства у Чернівецькій області нелегально вирощував та переробляв тютюн

Прокурори Чернівецької обласної прокуратури повідомили про підозру керівнику місцевого агропідприємства, який організував повний цикл нелегального вирощування та переробки тютюну.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Схема тіньового виробництва

Як вдалося з'ясувати слідству, чоловік використовував власні та орендовані сільськогосподарські поля у Дністровському районі. Навесні він засіяв ці ділянки тютюном, а після збору врожаю у серпні-вересні запустив підпільну лінію виробництва.

На підприємстві було встановлено 12 контейнерних сушарок, а також облаштовано цехи для очищення, сортування, пресування та фасування тютюнового листя. Готова продукція складувалася у власних та орендованих приміщеннях.

Вилучення сировини та обладнання

У вересні цього року прокурори спільно з правоохоронцями викрили нелегальну тютюнову фабрику. Під час обшуків вилучено понад 25 тонн тютюнової сировини, а також сушарні, виробниче обладнання та спеціальну техніку.

Орієнтовна вартість вилученого майна та контрафактної продукції становить близько 30 млн грн. На все майно накладено арешт.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили й ліквідували канал незаконного виготовлення та розповсюдження контрафактної електронної продукції. Під час обшуків було вилучено повноцінну автоматичну лінію розливу, машину для пакування та маркування продукції, а також 70 ящиків готових підроблених електронних сигарет без акцизних марок.