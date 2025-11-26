Запланована подія 2

Керівник агропідприємства у Чернівецькій області нелегально вирощував та переробляв тютюн

Офіс генерального прокурора України

Прокурори Чернівецької обласної прокуратури повідомили про підозру керівнику місцевого агропідприємства, який організував повний цикл нелегального вирощування та переробки тютюну.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Схема тіньового виробництва

Як вдалося з'ясувати слідству, чоловік використовував власні та орендовані сільськогосподарські поля у Дністровському районі. Навесні він засіяв ці ділянки тютюном, а після збору врожаю у серпні-вересні запустив підпільну лінію виробництва.

На підприємстві було встановлено 12 контейнерних сушарок, а також облаштовано цехи для очищення, сортування, пресування та фасування тютюнового листя. Готова продукція складувалася у власних та орендованих приміщеннях.

Вилучення сировини та обладнання

У вересні цього року прокурори спільно з правоохоронцями викрили нелегальну тютюнову фабрику. Під час обшуків вилучено понад 25 тонн тютюнової сировини, а також сушарні, виробниче обладнання та спеціальну техніку.

Орієнтовна вартість вилученого майна та контрафактної продукції становить близько 30 млн грн. На все майно накладено арешт.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили й ліквідували канал незаконного виготовлення та розповсюдження контрафактної електронної продукції. Під час обшуків було вилучено повноцінну автоматичну лінію розливу, машину для пакування та маркування продукції, а також 70 ящиків готових підроблених електронних сигарет без акцизних марок.

Автор:
Тетяна Бесараб