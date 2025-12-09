Запланована подія 2

Правоохоронці ліквідували підпільне виробництво тютюну на понад 25 млн грн: продукцію збували по всій Україні (ФОТО)

тютюн, підпільне виробництво
Правоохоронці виявили підпільне виробництво тютюну / Офіс генерального прокурора України

Правоохоронні органи ліквідували масштабне підпільне виробництва тютюну, яке діяло у трьох областях: Хмельницькій, Київській та Одеській. Готову продукцію у промислових масштабах збували по всій території України.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Досудове розслідування здійснюється за фактами незаконного виготовлення та зберігання тютюну з метою збуту, а також легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом (частини 1, 2 статті 204, частина 1 статті 209 Кримінального кодексу України).

Схема злочинної діяльності

Група осіб організувала повний цикл нелегального виробництва тютюну:

  • вирощування та збір рослин; 
  • ферментація та подрібнення сировини; 
  • реалізація готової продукції у промислових масштабах.

Для прикриття незаконної діяльності використовувалися реквізити підконтрольного підприємства.

Правоохоронці виявили підпільне виробництво тютюну
Правоохоронці виявили підпільне виробництво тютюну / Офіс генерального прокурора України

Результати обшуків

Під час санкціонованих обшуків за місцями виготовлення, зберігання та збуту було вилучено значні обсяги сировини та готової продукції:

  • близько 45 тонн листя та готового до реалізації тютюну; 
  • понад 75 тонн зібраних рослин; 
  • виявлено майже 70 га земель з незібраним урожаєм; 
  • обладнання для виробництва, а також 252 тис. грн готівкою.
Фото 3 — Правоохоронці ліквідували підпільне виробництво тютюну на понад 25 млн грн: продукцію збували по всій Україні (ФОТО)
Правоохоронці виявили підпільне виробництво тютюну

Орієнтовна вартість вилученого майна та продукції перевищує 25 мільйонів гривень. Наразі вирішується питання про призначення необхідних експертиз та накладення арешту на вилучене майно в рамках досудового розслідування.

Нагадаємо, на початку грудня повідомлялося, що частка нелегальних сигарет в Україні знизилась до 15,4%, а контрабандна продукція -  до 1,4%. За 11 місяців митниця вилучила понад 1,6 млн сигарет на суму 9,1 млн грн.

Автор:
Тетяна Ковальчук