Правоохоронці ліквідували підпільне виробництво тютюну на понад 25 млн грн: продукцію збували по всій Україні (ФОТО)
Правоохоронні органи ліквідували масштабне підпільне виробництва тютюну, яке діяло у трьох областях: Хмельницькій, Київській та Одеській. Готову продукцію у промислових масштабах збували по всій території України.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
Досудове розслідування здійснюється за фактами незаконного виготовлення та зберігання тютюну з метою збуту, а також легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом (частини 1, 2 статті 204, частина 1 статті 209 Кримінального кодексу України).
Схема злочинної діяльності
Група осіб організувала повний цикл нелегального виробництва тютюну:
- вирощування та збір рослин;
- ферментація та подрібнення сировини;
- реалізація готової продукції у промислових масштабах.
Для прикриття незаконної діяльності використовувалися реквізити підконтрольного підприємства.
Результати обшуків
Під час санкціонованих обшуків за місцями виготовлення, зберігання та збуту було вилучено значні обсяги сировини та готової продукції:
- близько 45 тонн листя та готового до реалізації тютюну;
- понад 75 тонн зібраних рослин;
- виявлено майже 70 га земель з незібраним урожаєм;
- обладнання для виробництва, а також 252 тис. грн готівкою.
Орієнтовна вартість вилученого майна та продукції перевищує 25 мільйонів гривень. Наразі вирішується питання про призначення необхідних експертиз та накладення арешту на вилучене майно в рамках досудового розслідування.
Нагадаємо, на початку грудня повідомлялося, що частка нелегальних сигарет в Україні знизилась до 15,4%, а контрабандна продукція - до 1,4%. За 11 місяців митниця вилучила понад 1,6 млн сигарет на суму 9,1 млн грн.