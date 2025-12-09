Правоохранители ликвидировали подпольное производство табака более чем на 25 млн грн: продукцию сбывали по всей Украине (ФОТО)

Правоохранительные органы ликвидировали масштабное подпольное производство табака, действовавшее в трех областях: Хмельницкой, Киевской и Одесской. Готовую продукцию в промышленных масштабах продавали по всей территории Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Досудебное расследование осуществляется по фактам незаконного изготовления и хранения табака в целях сбыта, а также легализации (отмывания) средств, полученных преступным путем (части 1, 2 статьи 204, часть 1 статьи 209 Уголовного кодекса Украины).

Схема преступной деятельности

Группа лиц организовала полный цикл нелегального производства табака:

выращивание и сбор растений;

ферментация и измельчение сырья;

реализация готовой продукции в промышленных масштабах

Для прикрытия незаконной деятельности использовались реквизиты подконтрольного компании.

Правоохранители обнаружили подпольное производство табака / Офис генерального прокурора Украины

Результаты обысков

В ходе санкционированных обысков по местам изготовления, хранения и сбыта были изъяты значительные объемы сырья и готовой продукции:

около 45 тонн листьев и готовых к реализации табака;

свыше 75 тонн собранных растений;

обнаружено почти 70 га земель с несобранным урожаем;

оборудование для производства, а также 252 тыс. грн наличными.

Примерная стоимость изъятого имущества и продукции превышает 25 миллионов гривен. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз и наложении ареста на изъятое имущество в рамках досудебного расследования.

Напомним, в начале декабря сообщалось, что доля нелегальных сигарет в Украине снизилась до 15,4%, а контрабандная продукция – до 1,4%. За 11 месяцев таможня изъяла более 1,6 млн сигарет на сумму 9,1 млн грн.