- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Правоохранители ликвидировали подпольное производство табака более чем на 25 млн грн: продукцию сбывали по всей Украине (ФОТО)
Правоохранительные органы ликвидировали масштабное подпольное производство табака, действовавшее в трех областях: Хмельницкой, Киевской и Одесской. Готовую продукцию в промышленных масштабах продавали по всей территории Украины.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Досудебное расследование осуществляется по фактам незаконного изготовления и хранения табака в целях сбыта, а также легализации (отмывания) средств, полученных преступным путем (части 1, 2 статьи 204, часть 1 статьи 209 Уголовного кодекса Украины).
Схема преступной деятельности
Группа лиц организовала полный цикл нелегального производства табака:
- выращивание и сбор растений;
- ферментация и измельчение сырья;
- реализация готовой продукции в промышленных масштабах
Для прикрытия незаконной деятельности использовались реквизиты подконтрольного компании.
Результаты обысков
В ходе санкционированных обысков по местам изготовления, хранения и сбыта были изъяты значительные объемы сырья и готовой продукции:
- около 45 тонн листьев и готовых к реализации табака;
- свыше 75 тонн собранных растений;
- обнаружено почти 70 га земель с несобранным урожаем;
- оборудование для производства, а также 252 тыс. грн наличными.
Примерная стоимость изъятого имущества и продукции превышает 25 миллионов гривен. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз и наложении ареста на изъятое имущество в рамках досудебного расследования.
Напомним, в начале декабря сообщалось, что доля нелегальных сигарет в Украине снизилась до 15,4%, а контрабандная продукция – до 1,4%. За 11 месяцев таможня изъяла более 1,6 млн сигарет на сумму 9,1 млн грн.