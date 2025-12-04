Рынок нелегальных сигарет в Украине сократился до 15,4%, контрабанда падает – исследование

Доля нелегальных сигарет в Украине снизилась до 15,4%, а контрабандная продукция – до 1,4%. За 11 месяцев таможня изъяла более 1,6 млн сигарет на сумму 9,1 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессцентр Государственной налоговой службы.

Нелегальные сигареты

Доля контрабанды на рынке табачных изделий в Украине продолжает снижаться. В июле 2025 года уровень нелегальной торговли сигаретами составил 15,4% по сравнению с 16,2% в апреле.

В то же время, доля контрабандной продукции сократилась до 1,4% против 1,6% в предыдущем квартале. Эффективность мер по контролю подтверждается результатами работы таможенных органов: в течение 11 месяцев 2025 года Гостаможслужба изъяла более 1,6 млн сигарет на общую сумму 9,1 млн грн при попытках незаконного перемещения через границу.

Эти данные свидетельствуют о постепенной стабилизации теневого рынка табака и действенности мер по противодействию его незаконному обороту.

Напомним, в Украине сейчас создают электронную систему обращения алкогольных напитков и табачных изделий "е-акциз". Ожидалось, что тестирование системы начнется в марте 2025 года, а официальный запуск намечен на 2026 год. Разработка поручена компании Eleks.