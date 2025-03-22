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Зеленский подписал закон о повышении акциза на табак: цены на сигареты поднимутся
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №11090, предусматривающий повышение акцизного налога на табачные изделия с 2025 года.
Об этом сообщил заместитель председателя парламентского комитета по финансам и налоговой политике Ярослав Железняк.
Он отметил, что закон подписан с задержкой, из-за чего бюджет уже потерял более 2 млрд грн недополученных доходов с начала года.
Также он содержал переходные положения, которые предусматривали вступление в силу с 1 января 2025 года.
По словам Железняка, это может создать трудности для бизнеса по внедрению новых ставок акциза и проведению расчетов.
По предварительным оценкам после повышения акцизов стоимость пачки сигарет вырастет примерно на 40 гривен.
Следует отметить, что повышение акцизов на табачные изделия является одним из обязательств Украины в рамках евроинтеграции и необходимым условием успешного завершения седьмого пересмотра кредитной программы МВФ, согласованного на уровне персонала.
Принятый в декабре закон предусматривает постепенное повышение ставок акцизного налога в течение четырех лет для достижения минимального уровня, установленного Директивой 2011/64/ЕС. Чтобы избежать влияния инфляции, ставки акциза на табачные изделия будут определяться в евро.