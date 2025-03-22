Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюн: ціни на сигарети піднімуться

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №11090, який передбачає підвищення акцизного податку на тютюнові вироби з 2025 року.

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Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів та податкової політики Ярослав Железняк.

Він зазначив, що закон підписано із затримкою через що бюджет уже втратив понад 2 млрд грн недоотриманих доходів з початку року.

Також він містив перехідні положення, які передбачали набуття чинності з 1 січня 2025 року.

За словами Железняка, це може створити труднощі для бізнесу щодо впровадження нових ставок акцизу та проведення розрахунків.

За попередніми оцінками, після підвищення акцизів вартість пачки сигарет зросте приблизно на 40 гривень.

Варто зазначити, що підвищення акцизів на тютюнові вироби є одним із зобов’язань України в межах євроінтеграції та необхідною умовою для успішного завершення сьомого перегляду кредитної програми МВФ, погодженого на рівні персоналу.

Ухвалений у грудні закон передбачає поступове підвищення ставок акцизного податку протягом чотирьох років, щоб досягти мінімального рівня, встановленого Директивою 2011/64/ЄС. Щоб уникнути впливу інфляції, ставки акцизу на тютюнові вироби визначатимуться в євро.