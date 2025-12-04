Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,20

--0,13

EUR

49,23

+0,04

Готівковий курс:

USD

42,27

42,18

EUR

49,35

49,20

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ринок нелегальних сигарет в Україні скоротився до 15,4%, контрабанда падає – дослідження

сигарети
Контрабанда сигарет в Україні знизилася / Depositphotos

Частка нелегальних сигарет в Україні знизилась до 15,4%, а контрабандна продукція -  до 1,4%. За 11 місяців митниця вилучила понад 1,6 млн сигарет на суму 9,1 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресцентр Державної податкової служби.

Нелегальні сигарети

Частка контрабанди на ринку тютюнових виробів в Україні продовжує знижуватися. У липні 2025 року рівень нелегальної торгівлі сигаретами склав 15,4%, порівняно з 16,2% у квітні.

Водночас частка контрабандної продукції скоротилася до 1,4% проти 1,6% у попередньому кварталі. Ефективність заходів із контролю підтверджується результатами роботи митних органів: протягом 11 місяців 2025 року Держмитслужба вилучила понад 1,6 млн сигарет на загальну суму 9,1 млн грн під час спроб незаконного переміщення через кордон.

Ці дані свідчать про поступову стабілізацію тіньового ринку тютюну та дієвість заходів із протидії його незаконному обігу.

Нагадаємо, в Україні зараз створюють електронну систему обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів "е-Акциз". Очікувалося, що тестування системи розпочнеться в березні 2025 року, а офіційний запуск заплановано на 2026 рік. Розробку доручено компанії Eleks.

Автор:
Ольга Опенько