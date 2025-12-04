Ринок нелегальних сигарет в Україні скоротився до 15,4%, контрабанда падає – дослідження

Частка нелегальних сигарет в Україні знизилась до 15,4%, а контрабандна продукція - до 1,4%. За 11 місяців митниця вилучила понад 1,6 млн сигарет на суму 9,1 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресцентр Державної податкової служби.

Нелегальні сигарети

Частка контрабанди на ринку тютюнових виробів в Україні продовжує знижуватися. У липні 2025 року рівень нелегальної торгівлі сигаретами склав 15,4%, порівняно з 16,2% у квітні.

Водночас частка контрабандної продукції скоротилася до 1,4% проти 1,6% у попередньому кварталі. Ефективність заходів із контролю підтверджується результатами роботи митних органів: протягом 11 місяців 2025 року Держмитслужба вилучила понад 1,6 млн сигарет на загальну суму 9,1 млн грн під час спроб незаконного переміщення через кордон.

Ці дані свідчать про поступову стабілізацію тіньового ринку тютюну та дієвість заходів із протидії його незаконному обігу.

Нагадаємо, в Україні зараз створюють електронну систему обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів "е-Акциз". Очікувалося, що тестування системи розпочнеться в березні 2025 року, а офіційний запуск заплановано на 2026 рік. Розробку доручено компанії Eleks.